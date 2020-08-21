Gökhan Gönül: Kontratımda ne yazdığını şu an bilmiyorum

4 yılın ardından Fenerbahçe'ye geri dönen tecrübeli sağ bek Gökhan Gönül, yeni sezon hazırlıklarının sürdüğü Topuk Yaylası'nda basın mensuplarının karşısına geçti. 35 yaşındaki futbolcu gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

İşte tecrübeli futbolcunun açıklamaları:

"Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Kampta güzel bir havamız var, birçok yeni transfer var. Her şey olumlu gidiyor. Pozitif hava var. Yeni hoca, yeni oyuncularla, geçmiş dönem devam eden oyuncularla güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz."

'Zamanında merak edilenlere yanıt vereceğim'

"Fenerbahçe TV'ye açıklama yapmıştım. Ayrılmamla ilgili konuşulanların şu an gündem olduğunu düşündük. Bu konular daha sonra çok da derinlere girmeden konuşulabilir. Bugünkü pozitif havayı bozmak istemiyorum. Zamanı geldiğinde belki bir programda merak edilenleri konuşuruz. Hiçbir zaman Fenerbahçe aleyhine konuşmadım. O dönemde Fenerbahçe'nin internet sitesinde bir açıklama yapılmıştı ve 'Kol kırılır yen içinde kalır' denilmişti. Kol kırıldı ve yen içinde kalmalı."





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'Yeniden doğmuş gibiyim'

"Yeniden doğmuş gibiyim, futbola yeniden başlamış gibiyim. Bu kulüp ve taraftar adına birçok şey yapmak için sabırsızlanıyorum. Belki de bunun için heyecanlanıyorum. Daha önce nasıl yaptıysam, yine aynısını yapacağım"

"Genç kardeşlerim yanlış anlamasın, 24 yaşında bir kardeşim sahada oynadığında yaş ortalaması küçükse, 4 puan vermiyorlar. Önemli olan performans. Emre Belözoğlu gerçeği var; 38 yaşında sahadaydı. Hala 'Devam edecek mi?' deniyor. Bekleyip göreceğiz."

'Kontratımda ne yazdığını bilmiyorum'

"Fenerbahçe'ye dönmemde Emre Belözoğlu faktörünün etkisi çok. 'Para için döndü' diyenler var. Benim hayatımda para hiç önemli olmadı. Zamanında nasıl ayrıldıysam, yine aynı şekilde döndüm. Kontratımda ne yazdığını şu an bilmiyorum."





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"Beşiktaş kalmam için teklif yaptı, sağ olsunlar. Beşiktaş taraftarı da beni ailesinden bir parça olarak gördü, teşekkür ederim. Beşiktaş için her şeyimi verdim. Emre ağabeyin 'Geri dönmeyi düşünüyor musun?' diye sorması yetti."

'Taraftardan özür diliyorum'

"Birçok insan bana tepki koyulmasına rağmen nasıl geri döndüğümü soruyor. Bir gün bile hiçbir taraftardan bana kötü bir söz gelmedi, çok sevdikleri bir oyuncunun takımdan ayrılmasına kırıldıklarını ve bu nedenle tepki verdiklerini düşünüyorum. Ben hata yapmadım. Taraftardan özür diliyorum."

"Taraftarlardan ricam kızgınlıklarını rafa kaldırsınlar. Caner için de aynı şekilde. Bizim üzerimizden takıma zarar gelmesini istemem. Daha önce oynadığım 9 yılın hatrı varsa şimdilik rafa kaldırsınlar. Bizim hedefimiz şampiyonluk."





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'Erol hoca takımı gebertiyor'

"Birçok hoca ile çalıştım, hepsinin kendine özgü taktiği ve antrenman metodu var. Erol hoca sağ olsun, tabiri caizse, antrenmanlarda takımı gebertiyor. İnşallah bu antrenman temposuyla çok güçlü sahaya çıkacağız."



