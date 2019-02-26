Gökhan Gönül, Fenerbahçe paylaşımına yanıt vermedi

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrası Sarı-Lacivertli ekibin instagram'dan yaptığı manidar paylaşıma, Gökhan Gönül kayıtsız kaldı.

26 Şubat 2019, Salı 17:51 Son Güncelleme:
- A +
Gökhan Gönül, Fenerbahçe paylaşımına yanıt vermedi

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ardından Sarı-Laciertli kulübün yaptığı bir paylaşım polemik konusu oldu. İlk yarısını Beşiktaş'ın 3-0 önde bitirdiği, 90 dakika sonunda ise skorbordda 3-3 yazan müthiş maç sonrası Fenerbahçe'nin instagram hesabından yapılan paylaşım çok tartışılmıştı.

Yapılan paylaşımda Fenerbahçeli oyuncuların gol sevindi görülürken, önde ise Gökhan Gönül'ün üzgün halde yerde oturduğu bir fotoğraf kullanılmıştı.

'Derbiden kareler' başlığı altında paylaşılan post Fenerbahçe'li taraftarlar tarafından büyük beğeni yağmurunu tutulmuştu.

Konuyla ilgili görüşü sorulan Gökhan Gönül ise yorumsuz kalmayı tercih etti. Gökhan, derbide Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü attıktan sonra da sevinmemiş ve sadece olduğu yerde durmakla yetinmişti.

Gökhan'ın bu tavrı, eski kulübü Fenerbahçe'ye saygı gösterisi olarak yorumlanmıştı.

Haberin fotoğrafları için tıklayınKatya Elise Henry sevgilisini paylaşımıyla ele verdi


YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.