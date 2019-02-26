Gökhan Gönül, Fenerbahçe paylaşımına yanıt vermedi

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ardından Sarı-Laciertli kulübün yaptığı bir paylaşım polemik konusu oldu. İlk yarısını Beşiktaş'ın 3-0 önde bitirdiği, 90 dakika sonunda ise skorbordda 3-3 yazan müthiş maç sonrası Fenerbahçe'nin instagram hesabından yapılan paylaşım çok tartışılmıştı.

Yapılan paylaşımda Fenerbahçeli oyuncuların gol sevindi görülürken, önde ise Gökhan Gönül'ün üzgün halde yerde oturduğu bir fotoğraf kullanılmıştı.

'Derbiden kareler' başlığı altında paylaşılan post Fenerbahçe'li taraftarlar tarafından büyük beğeni yağmurunu tutulmuştu.

Konuyla ilgili görüşü sorulan Gökhan Gönül ise yorumsuz kalmayı tercih etti. Gökhan, derbide Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü attıktan sonra da sevinmemiş ve sadece olduğu yerde durmakla yetinmişti.

Gökhan'ın bu tavrı, eski kulübü Fenerbahçe'ye saygı gösterisi olarak yorumlanmıştı.

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