Gökhan Gönül direğe takıldı

Rizespor deplasmanında skoru 1-1’e getiren golü atan ve kazanılan galibiyette büyük payı olan Gökhan Gönül, yine ağları havalandırmaya çok yaklaştı. Gizli forvet gibi ceza sahasına giden tecrübeli sağ bek, 65. dakikada Sosa’nın ortasında güzel bir kafa vuruşu yaptı. Ancak kaleye giden top, herkesin bakışları arasında direkten döndü. 35 yaşındaki futbolcu, dün yine ‘Gönül’den oynadı ve Sarı-Lacivertli takımın nadir iyi isimlerinden biri olarak göze çarptı.