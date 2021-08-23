Gökhan Gönül, canlı yayında kardeşiyle buluştu!

Show TV ekranlarında tarihi buluşma yaşandı. Yıllarını yetimhanede geçiren Gökhan Gönül'ün kardeşi Can Gönül, Didem Arslan Yılmaz'ın programı Vazgeçme'ye katıldı. Gökhan Gönül de yayına bağlanıp kardeşine seslendi.İşte Gökhan'ın kardeşine mesajı:

"İNKAR ETMİYORUM, KARDEŞİM"

"Can bizim kardeşimiz. İnkar etmiyorum. Ben de bunu 3-4 gün önce öğrendik. 3 kardeştik 4 kardeş olduk. Annem babam sana kavuşacağı anı bekliyor. Bir an önce aramıza gelmesini istiyoruz.

"GEL OĞLUM YANIMA"

Can'ı çok iyi anlıyorum. Geçmişe ve geleceğe dair her şey bir araya gelerek konuşulur. Can'ın da en çok istediği şey bu değil mi? Çık oğlum, gel hemen. Can benim kardeşim.