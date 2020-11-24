İkili mücadelenin çok olduğu bir karşılaşma izlediklerini dile getiren Geylani, "Biz böyle olacağını öngörerek oyun stratejimizi ikinci bölgede savunma yapalım ve on saniyede atağı sonuçlandıralım diye belirlemiştik. Bunda ilk yarıda başarılı olduk ama ikinci yarıda daha başarılı olduğumuzu düşünüyorum." diye konuştu. Geylani, pozisyonlar yakaladıklarını ancak gol atamadıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

''Muhtemelen bu yarış 30. haftalara kadar devam edecek. İnşallah önümüzdeki Tuzlaspor maçında üç puan alırız."