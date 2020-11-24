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Gökhan Geylani: Muhtemelen bu yarış 30. haftalara kadar devam edecek

Yılport Samsunspor Teknik Sorumlusu Gökhan Geylani ise iki takım için de saha zemini ve hava koşulları nedeniyle zor bir maç olduğunu vurguladı.

24 Kasım 2020, Salı 00:38 Son Güncelleme:
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Gökhan Geylani: Muhtemelen bu yarış 30. haftalara kadar devam edecek

İkili mücadelenin çok olduğu bir karşılaşma izlediklerini dile getiren Geylani, "Biz böyle olacağını öngörerek oyun stratejimizi ikinci bölgede savunma yapalım ve on saniyede atağı sonuçlandıralım diye belirlemiştik. Bunda ilk yarıda başarılı olduk ama ikinci yarıda daha başarılı olduğumuzu düşünüyorum." diye konuştu. Geylani, pozisyonlar yakaladıklarını ancak gol atamadıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

''Muhtemelen bu yarış 30. haftalara kadar devam edecek. İnşallah önümüzdeki Tuzlaspor maçında üç puan alırız."

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