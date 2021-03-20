Gökhan Geylani: Elimize gelen fırsatı ortadan kaldırmış olduk

Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında konuk ettiği GZT Giresunspor’a 2-0 yenilen Yılport Samsunspor’da yardımcı antrenör Gökhan Geylani, kendi hatalarının bu sonucu ortaya çıkardığını söyledi. Geylani, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, maça öngördükleri şekilde başladıklarını aktardı.

GZT Giresunspor’un topu rakibine verip, fırsatları kovalayan bir ekip olduğunu aktaran Geylani, "Biz de oyunun böyle gelişeceğini biliyorduk. Takımımız eksilene kadar oyun böyle devam etti. Bizim adımıza her şey olumlu gidiyordu. 11’e 11 mücadele ederken, 1 puana üzüleceğimiz bir oyun oynuyorduk. Ama kırmızı kartlardan sonra işin rengi değişti. Biz kendi kendimize elimize gelen fırsatı ortadan kaldırmış olduk." ifadelerini kullandı.

Geylani, ligde normal sezonun tamamlanmasına 7 maç kaldığını ve Süper Lig hedefi için sonuna kadar mücadeleye devam edeceklerini sözlerine ekledi. (AA)