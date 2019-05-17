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İstanbul’dan çok uzakta, iki İstanbul takımı, Türk spor tarihinin en önemli maçlarından birine çıkacak. İlk defa EuroLeague Final Four'da iki Türk takımı birden mücadele edecek. Son 5 yıldır Final Four oynayan Fenerbahçe Beko ile 18 yıl aradan sonra Final Four’a kalan Anadolu Efes, finalist olabilmek için mücadele edecek.

Bir tarafta büyük tecrübe ama eksik Fenerbahçe, diğer tarafta başarıya aç ama tecrübesiz Anadolu Efes...

6 maçta 3’er galibiyet

İki takım bu yıl 6 kez karşı karşıya geldi ve taraflar 3'er galibiyet aldı. 7. maç belki de sezonun en kritik mücadelesi olacak.

Fenerbahçe’de Datome ve Lauvergne sakat. Vesely ve Kalinic ise sakatlıktan çıktı. Obradovic eksikler bulunduğunda çok farklı varyasyonlar deneyebiliyor. Hatta 5 kısa bile sahada kalabiliyor. Bu sistemde joker oyuncusu ise Kalinic. Çünkü Sırp forvet, 4 pozisyonu birden oynayabiliyor.

Kısalar açısından denge var

Efes’in oyun kurucuları harika bir sezon geçirdi. Larkin, Micic ve Beaubois, Final Four’a da formda geliyorlar. Fenerbahçe’nin oyun kurucuları Bobby Dixon ve Kostas Sloukas da bütün sezon takımı sürükleyen isimler oldular. Son dönemde Green ve Sinan da bu ikiliye katıldı, ciddi katkılar verdi. Kısalar açısından denge gözüküyor.

Jan Vesely’nin nasıl döneceği önemli

Fenerbahçe’nin uzunlarından Lauvergne yok. Vesely sakatlıktan çıktı. Melli ve Ahmet, son dönemde normalden fazla dakika almak durumunda kaldı. Vesely’nin ne şekilde döneceği belirleyici bir faktör olacak.

Efes’te ise Dunston, harika bir sezon geçirdi. Pleiss ise takımın istikrar abidesi. Ortalama 10 dakika gibi bir süre alıyor ama aldığı her dakikayı çok verimli kullanıyor. Orta ve yakın mesafeden çok yüksek yüzdeyle şut atıyor. Moerman ise kariyer sezonunu geçirdi. Onun da sakatlığı var ve uzun süredir ağrılarına rağmen oynuyor.

Çeyrek finalde forma giymeyen Motum ise iyileşti. Moerman’ı yedekleyen Motum da, özellikle hücumda çok faydalı oynadı. Forvetlerde iki tarafta da yetenekli isimler var.

Tecrübe ibresi Fenerbahçe’den yana

Burada farkı, konsantrasyon ve mental üstünlük yaratacak. Kim daha sakin kalır, daha az hata yaparsa o kazanacak. Tecrübe ibresi Fenerbahçe’den yana ama Anadolu Efes de bu tip maçları üst düzey motivasyonla oynayabileceğini sezon içinde gösterdi.

Sonuçta bir Türk takımı finale kalacak. Hak eden ve iyi olanın kazanması dileğiyle....

FENERBAHÇE

Bobby Dixon

Takımın ‘cesur yüreği’. En kritik anlarda sorumluluk alıyor, korkusuzca potaya gidiyor ya da şut atıyor. İlerlemiş yaşına rağmen çok formda ve özgüvenli.

Kostas Sloukas

Obradoviç’in saha içindeki beyni. Bütün hücumları o organize ediyor. Sıkışılan anlarda ise inisiyatif alıp bireysel olarak bir şeyler üretebiliyor.

Erick Green

Tyler Ennis’in yerine transfer edildi. Sezon başında hiç ortalarda gözükmedi. Ama son dönemde dakikaları arttı. Müthiş bir skorer. Bireysel olarak fark yaratabiliyor.

Sinan Güler

Sezon içinde çok fazla oynama fırsatı bulamadı ama sonlara doğru Obradovic ona güvendi. Çok tecrübeli ve basketbol bilgisine sahip...Takıma enerji katıyor.

Melih Mahmutoğlu

Kaptan da bu yıl sürelerini artırdı. Az da oynasa çok da oynasa çıkıp işini yapıyor. Avrupa’nın en iyi şutörlerinden ve bu yıl çok yüzdeli atıyor.

Marko Guduric

Bir yıl daha tecrübeli, bir yıl daha kendini geliştirmiş olarak Final Four’a başlıyor. Datome’nin yokluğu Kalinic’in sakatlığı nedeniyle ona büyük iş düşecek.

Nikola Kalinic

Obradovic’in jokeri. 4 pozisyonda birden oynayabiliyor. Takım kısaldığında pivota bile geçebiliyor. Sakatlıktan yeni çıktı. Sağlık durumu takım için belirleyici olacak.

Nicolo Melli

Vesely’nin sakatlığı, Lauvergne’nin yokluğunda ona büyük sorumluluk düşecek. Kötü oynama lüksü de olmayacak. Bunun bilincinde olarak sahaya çıkacaktır.

Ahmet Düverioğlu

İniş çıkışlı bir dönem geçirdi ama eksiklerden sonra sorumluluk aldı. Son dönemde daha konsantre ve verimli oynadı. Bu maça da ilk beşte başlayabilir.

Jan Vesely

Tam sakatlıktan çıkıp form tutmaya başlamıştı ki yeniden sakatlandı. Takım için kilit bir isim. İyi oynarsa çok fark yaratıyor. Onun da sağlık durumu belirleyici olacak.

Tarık Biberovic

Fenerbahçe’nin geleceğe yatırım yaptığı oyunculardan. Eksikler nedeniyle kadroda. Obradovic mecbur kalmadığı taktirde süre alabileceğini sanmıyorum.

Barış Hersek

Fenerbahçe’nin en tecrübeli ve eski oyuncusu. Son dönemde neredeyse hiç forma şansı bulamıyor. O da sakatlıklar nedeniyle kadroda olacak.

ANADOLU EFES

Shane Larkin

Sezon başı felaketti, uyum sağlayamadı. Ama iki aydır MVP gibi oynuyor. Gününde bir Larkin, tek başına maç kazandırabilecek yetenekte bir oyuncu.

Vasilije Micic

Sezonun en istikrarlı oyuncusu. Müthiş bir çıkış yaptı, sürekli gelişti. Ergin Ataman’ın en güvendiği isimlerin başında geliyor.

Rodrigue Beaubois

Fransız yıldız iniş çıkışlar yaşadı ama Barcelona serisini iyi oynadı. Gününde bir Beaubois ile Efes, ‘Bermuda Şeytan Üçgeni’ni oluşturuyor.

Doğuş Balbay

Kaptanın rolü takım için çok önemli. Oynamasa bile varlığı bütünleştirici oluyor. Ataman’ın savunmadaki kozu... Kenardan gelip takıma enerji sağlıyor.

Krunoslav Simon

Hırvat forvet, basketbol zekası ve yaratıcılığının yanı sıra, keskin şutör özelliği ile takıma çok şey kattı. Rotasyonun çok önemli bir parçası…

Buğrahan Tuncer

Genç skorer Euroleague’de aradığını bulamadı. Fazla süre alamıyor. Bu maçta da ancak 4 kısa çok kötü oynarsa, dakika alabilir.

James Anderson

O da Ataman’ın jokeri. Az da oynasa, çok da oynasa hep katkı vermeye hazır. Motive ve konsantre… Rolünü kabullendi. Görev adamı ve bu rolü çok iyi uyguluyor.

Adrien Moerman

Kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor. Avrupa’nın en iyi 4 numaralarından biri oldu. Müthiş bir skorer ve Final Four’da takımın kozlarından biri.

Brock Motum

O da Moerman’ın arkasında az süre aldı. Savunmada aksıyor ama hücumda ekstra bir güç. Çok kısa sürede çift haneli sayılara ulaşabiliyor.

Bryant Dunston

İstikrar abidesi. 30 dakika civarı süre alıyor. Savunmada takımın en önemli kozu... Savaşçı kişiliğe sahip... Oyun ona gelirse hücumda da sorumluluk almaktan kaçınmıyor.

Tibor Pleiss

Bu yılki en faydalı transferlerden biri… Hep hazır, hep konsantre. Ne zaman girse hem hücumda, hem de savunmada katkı veriyor. Çok istikrarlı bir sezon geçirdi.

Sertaç Şanlı

Sertaç da bu yıl çok oynama fırsatı bulamadı. Eğer Dunston ve Pleiss faul problemine girerse, Ergin Ataman ona şans verebilir. Kendini hazır tutmalı.

Fenerbahçe: 7 - Anadolu Efes: 5

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında daha önce 12 kez karşılaştığı Anadolu Efes’e önemli bir üstünlük kurdu. Sarı- Lacivertliler, 13. kez Avrupa arenasında rakip olacağı Anadolu Efes’e oynadığı 12 maçta 5 defa kaybetti.