Misli.com 3. Lig 4 Grup'ta play-off hattında yer alan Bayrampaşa'nın Karbel Karaköprü Belediyespor'u konuk ettiği maçta sahalarda ender görülen bir skandal yaşandı. Dakikalar 67'yi gösterirken saha bir anda karıştı. 2-1 geride bulunan Bayrampaşa'da Asbaşkan Gökhan Çıra, hakem kararlarını beğenmediği için sahaya girdi.

Hakemi tehdit ve darp etti

Bir hayli kızgın olduğu gözlenen Çıra, maçın hakemi Necati Selçuk Şahin'i tehdit ederek, darp etti. Bayrampaşa Çetin Emeç Stadı'nda oynanan 90 dakika Bayrampaşa'nın 3-2'lik üstünlüğü ile sona ererken İstanbul ekibinin Asbaşkanı Gökhan Çıra ve kulübün TFF'den çok ciddi bir ceza alması bekleniyor.

Emniyet mensupları çıkardı

Yaklaşık 10 dakika sahada kalan Gökhan Çıra, maçı hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırılmasına rağmen emniyet mensupları tarafından zorlukla tribüne çıkarıldı.

Tuzlaspor- Galatasaray maçının olay adamı

Geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Tuzlaspor-Galatasaray maçında saha içinde ve soyunma odasında istenmeyen olaylar yaşanmış, Tuzlasporlu Gökhan Çıra'nın ismi uzun süre gündemdeki yerini korumuştu.

Fatih Terim'den özür diledi

Galatasaray altyapısında yetişen Gökhan Çıra, olayların ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile ilgili çarpıcı ifadeler kullanmış, ''Fatih Terim’in ekibinden biri de yumruk attı. Fatih Terim de beni soruyor. Sen kimsin? Mafya mısın?'' ifadelerini kullanmasının ardından deneyimli hocadan özür dilemişti.







