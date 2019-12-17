Tuzlaspor oyuncusu Gökhan Çıra ile Galatasaray kalecisi Fernando Muslera arasında başlayan tartışmayı iki ekibin teknik heyeti ayırmakta zorlanırken, gerginliğe polis güçleri sahaya girerek müdahale etti. Tuzlaspor’un 23 yaşındaki futbolcusu, aynı zamanda magazin dünyasının popüler isimlerinden Selin Ciğerci’nin eşi olan Gökhan Çıra’nın, ilk maçın ardından yaptığı, “Büyüklük isimle olmuyormuş” paylaşımından sonra, Tuzla cephesinden gelen açıklamalar da Galatasaray taraftarının tepkisini çekmişti.

Gökhan Çıra kimdir, kaç yaşında, nereli?

Gökhan Çıra, 16 Şubat 1996 tarihinde Tokat'ta dünyaya geldi. Futbol kariyerine Fatsa Yaşamspor'da başladıktan sonra, Altınordu Belediyespor, Soyaspor Gençlik kulüplerinde amatör lisansla forma giydi. Galatasaray'ın U19 takımında 2015/16 sezonunda 25 bin euro bedelle transfer edilen Gökhan Çıra, bir yıl sonra Beylerbeyi takımına transfer oldu.

Gökhan Çıra, 2017/18 sezonunda Diyarbekirspor'da top koşturmaya başladı. Genç futbolcu, forvet ve sol kanat mevkisinde forma giymektedir. Gökhan Çıra, 2 yıldır sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Selin Ciğerci ile birlikte. İkili sosyal medyada sık sık birlikte çekildikleri fotoğraflarını paylaşıyor.



