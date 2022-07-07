İş İnsanı Olgun Aydın'ın sahibi olduğu FC Shkupi, yeni sezon yapılanmasını sürdürüyor. Geçen sezon Kuzey Makedonya Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan, Şampiyonlar Ligi 1. Öneleme turu ilk maçında Cebelitarık temsilcisi Lincoln Red Imps takımını 3-0 yenip, rövanş için büyük avantaj elde eden FC Shkupi, son olarak Fenerbahçe Altyası'nda Teknik Sorumlu olarak değerli işlere imza atan Gökhan Bozkaya'yı Sportif Direktörlük'e getirdi.

Başkan Olgun Aydın'ın da katıldığı imza töreni sonrası işbaşı yapan 41 yaşındaki genç futbol insanı, kısa ve orta vadeli projeler için hemen kolları sıvadı ve beraberinde yeni sezon planlaması için de çalışmalara başladı.

Futbol altyapısını Almanya'da edinen Bozkaya, 1998-2002 sezonları arasında Fenerbahçe altyapı ve profesyonel futbol takımının formasını giymiş, ardından Sivasspor , Antalyaspor, Eskişehirspor, Malatyaspor, Giresunspor ve Kocaelispor gibi önemli camiaların başarısı için mücadele etmişti.

Fenerbahçe U-21 ve U-19 takımlarının toplamda 5 yıl teknik direktörlüğünü yapan, U-21 takımıyla Lig ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Gökhan Bozkaya; Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Arda Okan Kurtulan ve Fatih Yiğit Şanlıtürk gibi bir çok genç oyuncuyu da Fenerbahçe A Takımı kadrosuna kazandırmıştır.