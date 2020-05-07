Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, Beşiktaş ile anılan Gökhan Akkan ve Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Oğulcan Çağlayan hakkında konuştu. Gökhan Akkan'a paha biçemediğini vurgulayan Bal, Galatasaray'ın Oğulcan'a olan ilgisini doğruladı.

Transfer konusuna da değinen Yılmaz Bal, Gökhan Akkan ve Oğulcan Çağlayan için şunları söyledi:

"Gökhan Akkan'la ilgili bir görüşme olmadı. Beşiktaş'la görüşmedik. Böyle bir süreçte transfer düşünen var mı bilemiyorum. Gökhan çok başarılı bir kaleci. Yeteneğine ve karakterine çok inanıyorum. Şu anda kimin nasıl transfer yapacağı belli değilken rakam söylemek doğru olmaz. Ben Gökhan Akkan'a paha biçemiyorum. Oğulcan'ın sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Oğulcan bu sezonki şansını çok iyi kullandı. Sezon sonunda kararını kendisi verecek. Oğulcan'a Galatasaray'ın ilgisi var. Oğulcan bizimle görüşme yapmak için bir bekliyor. Biz burada bir oyuncuları zorla tutmuyoruz."

Liglerin 12 Haziranda başlaması çok zor!

Yılmaz Bal, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamalarını değerlendirdi:

"Burada kararlar değişebilir. Uzun zamandır evlerimizdeyiz. Bu kararın kesin bir karar olduğunu düşünmüyorum. Liglerin 12 Haziranda oynanacağını düşünmüyorum. Bu tarih bence erken. Burada birçok soru işareti var. TFF Başkanı oynanması için büyük bir mücadele içinde ancak süreç uzadıkça insanlar yıpranıyor. Belirsizlik çok yoruyor. Süreci hep birlikte bekliyoruz ancak 12 Haziran bence çok zor."

Bu işte çok önde olan isimler şimdi sessiz...

Yılmaz Bal bu konuyla alakalı sessiz kalan kesimi eleştirdi:

"Rize'de kalan oyuncularımız evlerinde antrenman yaptı. Oyuncularımız zaman zaman tesisleri kullandı. Testlerimizi yaptırdık ve bir sıkıntımız yok. Bu şekilde kendimizi korumaya aldık ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu anda yapacak bir şey yok. Biz TFF'nin kararlarına uyuyoruz ancak insan sağlığı her şeyden önemli. Bu işte çok önde olan isimler sessiz bir şekilde bekliyor. Herkes açık açık konuşmalı. Ciddi bir kesim sessiz bir şekilde bekliyor."

Küme düşme olmamalı!

Yılmaz Bal maçların oynanması halinde adil bir lig olmayacağını savundu:

"Ben bunların sebeplerini anlattım. Küme düşme olmamalı çünkü adil bir lig oynanmayacak. Farklı bir takımın hocası daha yeni geldi ve 14 gün karantian altında olacak. Beşiktaş'ın kalecisi sözleşmesini feshetti ve biz bu takımlarla oynadık. Belki biz de oyuncu kaybedebiliriz. Ben bu işin 2 tarafında da bulundum. Mayıs ayında sözleşmesi biten bir oyuncu 2 ay daha burada kalacak. Burada psikolojik sıkıntılar da var. Bunları yaşamayan yok."