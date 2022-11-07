Trabzonspor ve Türk futbolunun efsane ismi Gökdeniz Karadeniz, Trabzonspor formasını terlettiği dönemde 6 ay boyunca yeşil sahalardan uzak kalmasına neden olan 'bahis skandalı' hakkında yıllar sonra konuştu.

2005 yılında aldığı ceza hakkında ilk kez konuşan bordo mavili ekibin efsane ismi dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

"KÜÇÜKKEN TRABZONSPOR TARAFTARI DEĞİLDİM"

Karadeniz ekibinin eski yıldızı bu kez de Emek Ege'nin sunumuyla NTV ekranlarında izleyiciyle buluşan 'Kırılma Anı' programının 61. bölümüne konuk oldu. Bordo-mavili ekibin yıldız futbolcusunun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Küçükken Trabzonspor taraftarı değildim. Takım tutmuyordum. Oynadığım takım neyse onu tutuyordum. Giresunspor'a sempatim vardı. Babam Trabzonlu. 13-14 yaşlarından sonra Trabzonspor'u tutmaya başladım.

TRABZONSPOR'DA KENDİMİ KAPTAN GİBİ HİSSEDEMEDİM

61 numaralı formayı ben talep ettim. Adım ve soyadım nedeniyle 61 numaralı formanın bana çok yakışacağını söylemişlerdi. 2003 yılında Trabzonspor'un kaptanı oldum ama kendimi kaptan gibi hissedemedim. 23 yaşındasınız ve Trabzonspor gibi büyük bir kulübün tüm sorumluluğu üstünüze yükleniyor. Kaptanlık gurur verici oldu ama omzuma ağır yükler yükledi. Fatih Tekke takıma gelmişti, bizim abimizdi. Bizden daha önce takıma yükselmişti. Ben de kaptanlığı o dönem Fatih'e vermiştim. Fatih, birlikte oynadığım en iyi futbolcuydu.

VİCDANIM RAHAT

Hatasız kul olmaz. Geriye baktığım zaman keşke bu olay yaşanmasaydı. Hatalarım, başarılarım ve üzüntümle bu benim hayatım. Benim için kara bir sayfa. Ama ben o dönemde alabileceğim dersleri aldım ve futbol hayatıma devam ettim. Karanlık bir sayfa. Geride çok takılmadım ve yoluma devam ettim. Kariyerimi etkilemiş olabilir. Ama ben o cezayı çektikten sonra onu unuttum. Vicdanım rahat. Gereken şeyleri söyledim ve konuyu kapattım. Bu olay benim en büyük pişmanlığım.

FENERBAHÇE'DE OYNARDIM

Trabzonspor'da oynarken İstanbul'un büyük takımlarından teklif aldım. Hepsinden teklif aldım. Hepsiyle anlaşmaya çok yaklaştığım zamanlar oldu. Kulübüm beni satmak isteseydi Fenerbahçe 'ye giderdim. Neden gitmeyeceğim? Sonuçta futbol bir ticaret. Kulübünüze iyi bir para kazandırabiliyorsanız her futbolcu her takıma gidebilir. Şuanda da gidebilirler. Trabzonspor'da oynarken Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'la görüştüm. Menajerim ve ben bütün takımlarla görüştük.

ALTINDA KÖTÜ BİR NİYET ARAMAK İSTEMİYORUM

Futbolu bıraktığım dönemde Rubin Kazan Trabzonspor'a jübile maçı teklif etti. Maçın geliri kimsesiz çocuklara hediye edilecekti. Trabzonspor'dan bu teklife bir yanıt gelmedi. Altında kötü bir niyet aramak istemiyorum. Yusuf, Abdülkadir, Uğurcan yurtdışına gidecek. Bunlar senin çocukların. Bu değeri vermen gerekiyor.

TRABZONSPOR'DAN YURT DIŞINA GİTTİĞİM İÇİN YALNIZ BIRAKILDIM

Yurt dışına Trabzon'dan, Trabzonspor'dan gittiğiniz zaman ikinci planda kalıyorsunuz. Ama İstanbul takımlarından gittiğiniz zaman ise yaptığınız en ufak başarı inanılmaz büyütülerek servis ediliyor. Rusya'da elde ettiğim başarılar Türk basınında çok fazla yer almadı. Bunu açık ve net söylemeliyim. Ama ne yazık ki Trabzonspor'dan yurt dışına giden oyuncular bu durumla karşılaşıyor. Kendinizi yalnız hissediyorsunuz. Yalnız bırakıldığımı düşünüyorum.

TRABZONSPOR'DAN DAVET BEKLEMİYORUM

Trabzonspor bizim evimiz. Maçlarına da gitmeye çalışıyorum ama artık Trabzonspor'dan bir davet beklemiyorum."

Gökdeniz Karadeniz'in 'Fenerbahçe'de oynardım' açıklaması sosyal medyadaki bordo-mavili taraftarların tepkisini topladı. Pek çok bordo-mavili taraftar tepkilerini sosyal medyada 'Yazıklar olsun Gökdeniz Karadeniz' şeklinde dile getirdi.



