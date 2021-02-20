Gökdeniz Karadeniz hem Türkiye'de hem de yurt dışında efsaneleşmiş futbolculardan bir tanesidir. Gökdeniz Karadeniz şu an futbol hayatını sonlandırmış olan futbolculardan bir tanesidir. Bundan dolayı Gökdeniz Karadeniz şuan da herhangi bir takımda forma giymemektedir. Gökdeniz Karadeniz kariyeri boyunca yalnızca 2 takımda forma giymiştir. Aynı zamanda Türk milli takımının da formasını giyen efsane futbolculardan olan Gökdeniz Karadeniz orta saha mevkisinde forma giymiş bir futbolcuydu. Gökdeniz Karadeniz baş mevki olarak sol kanatta forma giymekteydi. Fakat sağ kanatta ve on numara pozisyonunda da oynamaktaydı.

Gökdeniz Karadeniz 2004 yılında en yüksek piyasa değerine ulaşmıştı. 2004 yılında Gökdeniz Karadeniz 9.5 Milyon Euro’luk değeri ile ön plana çıkmaktaydı. Gökdeniz Karadeniz sağ ayaklı olan futbolculardan bir tanesiydi. 2018 yılında kariyerini sonlandırmış olan Gökdeniz Karadeniz kariyerine ilk defa doğmuş olduğu şehirde başlamıştır.

Yeniyolspor ile forma giymeye başlayan Gökdeniz Karadeniz 1994 yılında ilk kez altyapı deneyimi yaşamıştır. Burada 1 yıl altyapı forması giydikten sonra Trabzonspor'un altyapısına transfer olmuştur. Trabzonspor altyapısı ile de 1995 - 1996 yılları arasında forma giyen Gökdeniz Karadeniz daha sonra profesyonel sözleşme imzalamıştır. Gökdeniz Karadeniz için kariyeri boyunca 8.7 Milyon Euro’luk bonservis bedeli ödenmiştir. Kariyeri boyunca Türkiye liginden çok Rusya liginde de forma giymiş olan Gökdeniz Karadeniz Rusya'da da oynadığı takımın en efsane futbolcuları arasına girmeyi başarmıştır.

Gökdeniz Karadeniz kimdir, nereli?

Gökdeniz Karadeniz Giresun'da dünyaya gelmiştir. Aslen Giresunlu'dur.

Gökdeniz Karadeniz kaç yaşında?

Gökdeniz Karadeniz 1980 doğumlu olup 41 yaşındadır.

Gökdeniz Karadeniz boyu kaç?

Gökdeniz Karadeniz'in boyu 1.68'dir.

Gökdeniz Karadeniz hangi takımlarda oynadı?

Gökdeniz Karadeniz kariyeri boyunca yalnızca 2 takımda forma giymiştir. Emekli futbolcunun oynadığı takımlar Trabzonspor ve Rubin Kazan'dır.

Gökdeniz Karadeniz futbolu ne zaman bıraktı?

Trabzonspor'un eski yıldızı Gökdeniz Karadeniz, 2018 yılında Rusya'da Rubin Kazan forması ile kariyerinin son maçına çıktı. Uzun yıllardır Rubin Kazan takımında oynayan Gökdeniz Karadeniz, dün Rus ekibinin 300'üncü kez formasını giydi.

Gökdeniz Karadeniz'in Milli Takım Performansı

Gökdeniz Karadeniz milli takıma ilk kez 1994 yılında seçilmiştir. Türkiye U15 takımı ile maçlara çıkan Gökdeniz Karadeniz U15 takımı ile sadece 4 maça çıkmıştır. Daha sonra 2 sene bu takımda forma giydikten sonra 1996 yılında Türkiye U16 takımı ile anlaşmıştır. Gökdeniz Karadeniz bu takımla da 9 maçta forma giyerek gol atma başarısı gösterememiştir. Aynı senede ise Türkiye U17 takımına çağrılmıştır 12 maçta forma giyerek 1 gol atmıştır.

Gökdeniz Karadeniz Türkiye U18 takımı ile 7 maçta forma giyerek gol atma başarısı gösterememiştir. Daha sonra ise sırası ile 2000 yılında Türkiye U21 takımı ile 16 maçta forma giyerek 4 gol atmıştır. 2002 yılında ise ilk kez Türkiye A2 takımı ile 2 maçta forma giymiştir. Gökdeniz Karadeniz Türkiye a milli takımına ise ilk kez 2003 yılında seçilmiştir. 2003 yılında milli takım formasını giymeye başlayan Gökdeniz Karadeniz 50 maçta forma giyerek 6 gol atmıştır.

Gökdeniz Karadeniz Performans Verileri

Gökdeniz Karadeniz Rusya a liginde en çok forma giymiştir. 226 Rusya liginde forma giyen Gökdeniz Karadeniz oynadığı maçlarda 39 gol atarak 46 tane de asist yapmıştır. Kariyerinde 225 tane de süper lig karşılaşmasında görev alarak bu maçlarda 60 gol atmış ve 34 asist yapmıştır. Avrupa ligi performansı ise 35 maçta 6 gol ve 6 asisttir.