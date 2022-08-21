Kocaelispor formasıyla 3. Lig'de attığı gollerle dikkat çektikten sonra 18 yaşında Antalyaspor'a transfer olan ve genç yaşta Süper Lig'de forma giymeyen başlayan Gökdeniz Bayrakdar, 2019/20 sezonunu 6 golle tamamlamıştı. Beşiktaş 'a her iki maçta da gol atmayı başaran Gökdeniz, performansıyla 4 büyük ekibin dikkatini çekmişti. Geçtiğimiz sezon aynı başarıyı gösteremeyen ve Nuri Şahin tarafından genelde yedek bırakılan genç golcü, sezonu 2 golle tamamlamıştı ve sadece Alanyaspor maçında gol atabilmişti.

OYUNA GİRDİ, 3 PUANI KURTARDI

Gökdeniz Bayrakdar, Trabzonspor karşısındaki performansıyla yeniden kariyerinde çıkış yakalamak için ilk adımı attı. Skor 2-2'yken oyuna giren ve kısa sürede 2 kritik gol atıp Antalya ekibine 3 puanı kazandıran 2001 doğumlu Gökdeniz, uzun süre sonra adından yine bahsettirmiş oldu.

Kocaeli doğumlu Gökdeniz Bayrakdar, Ümit Milli Takım forması da giyiyor.