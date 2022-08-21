Gökdeniz Bayrakdar: Ömrüm boyunca unutamayacağım bir gün

Süper Lig 'in 3. haftasında Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor , Nuri Şahin'in çalıştırdığı Antalyaspor'a konuk oldu. Kıran kırana bir mücadeleye sahne olan maçta Bordo-Mavili ekip 2-0 geriye düşmesine rağmen yeni transferi Enis Bardhi'nin golleriyle skoru 2-2'ye getirse de Antalyaspor sahadan 5-2 galip ayrıldı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Maça damgasını vuran oyuna girdikten sonra Antalyaspor'a galibiyeti getiren 20 yaşındaki Gökdeniz Bayrakdar maç sonuc yaptığı açıklamada kariyerinde unutulmayacak bir gün olduğunu belirtti.

Genç futbolcunun açıklamaları şu şekilde:

"Ömrüm boyunca unutamayacağım bir gün. Formamı tüm takıma imzalatıp duvara asacağım."

"Nuri Hoca'nın bize verdiği güven çok. Bize bir şey söylemesine gerek yok çünkü sahaya girdiğimizde ne yapacağımızı biliyoruz."





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