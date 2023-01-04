Ligde 25 puanla 3. sırada yer alan Gökçebeyspor, kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Gökçebeyspor, ara transferde Alaplı Belediyespor’dan defans oyuncusu Ali Koçaklı, Gelikspor'dan orta saha oyuncusu İbrahim Çelik, Kayıkcılar Gençlerbirliği’nden kaleci Sefa Ballı ve Elvanpazarcıkspor’dan Muhammet Kazlı, Tersanespor’dan Doğukan Koç, Devrek Belediye Spor'dan Arda Onat Uslu ve teknik ekibe tecrübeli isim Murat Gebeş ile prensipte anlaşma sağladığını bildirdi.

Zonguldak ekibi, anlaşma sağlanan futbolcular ve teknik ekipte yer alacak Murat Gebeş'e resmi imza attırmak için belediye binasında toplandı.

Gökçebey Belediye Başkanı Vedat Öztürk'ün katılımıyla düzenlenen imza töreninde hedeflerinin şampiyonluk olduğunu, bu sene Süper Amatör Lig'e yükselmek istediklerini söyledi. Öztürk ayrıca, kadro değerlendirmesi sonucu yapılacak takviyelerle şampiyon olmak için ellerinden geleni yapacakları dile getirdi.(İHA)