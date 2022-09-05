Gökçe Kaan Demirkıran yazdı: Olaylı maç

Konuk Yazar / Gökçe Kaan Demirkıran

Turnuva boyunca Tiflis halkının ve diğer ülke takımlarının taraftarlarının maçlara pek rağbet gösterdiklerini söyleyemeyiz. Ancak ev sahibi takım kendi maçlarını dolu tribünlere oynuyordu. Dün de öyle oldu. Türkiye Gürcistan maçı, maçın başından itibaren yüksek bir atmosferde oynandı.

Maçın ilk 5 dakikalık bölümünde Gürcistan, seyircisinin de desteğiyle, yüksek tempoda oyuna başladı. Ergin Ataman hemen mola alarak oyuna müdahale etti ve oyun kısa sürede dengeye geldi. Hatta ilk iki maça göre daha iyi savunma yapan bir Türkiye vardı diyebiliriz. Bu, skora da yansıdı. Ancak hücumda istenilen seviye elde edilemedi. Yine de oyun uzun süre dengede gitti ve Türkiye’nin ağırlığını koyduğu anlar da oyun içinde yok değildi. Bu dengeye rağmen beklentinin yüksek olduğu Alperen, Larkin ve Cedi Osman gibi oyuncularımızın istenen ritmi yakaladıklarını söylememiz zor. Bu süreçte Sertaç Şanlı’dan skor katkısı aldık. İlk yarıyı da Gürcistan 36-33 önde tamamladı.

Maçın ikinci yarısında Alperen ve Cedi Osman’ın skora katkısı arttı. Bu katkıyla birlikte zaman zaman öne geçmemize rağmen Gürcistan, seyircisinin de desteğiyle yüksek tempolu oyununu sürdürdü ve üçüncü çeyreği de 53-49 önde bitirmeyi bildi. Ancak dördüncü çeyrekle birlikte maç farklı bir noktaya gitti. Dördüncü çeyreğin ortalarına doğru Furkan Korkmaz ve Sanadze’nin arasında tartışma çıktı. Gerilimin başladığı sırada, maç boyu ateşli bir şekilde takımlarını destekleyen Gürcistan taraftarları da saha içindeki gerilime müdahil oldu. Türkiye teknik heyeti ve oyuncularının olduğu bölüme su şişesi ve birkaç yabancı madde atıldı. Bunun üzerine gerilim daha da tırmandı. Hakemler pozisyonu izlerken uzun süre sahaya yayılan suyun temizliği yapıldı. Hakemler pozisyonu izledi ve sonuç olarak Furkan Korkmaz ile Sanadze diskalifiye edildi. Buna rağmen Türkiye Alperen’in skor katkısıyla birlikte maçı kazanacak noktaya getirdi. Ancak olmadı. Maç uzadı. Uzatmada da denge devam etti. Gürcistan, seyircisinin olağanüstü desteğine rağmen maçı koparamadı. Başka bir deyişle Türkiye maçı bırakmadı. Oyunun her kesitinde de kazanacak noktaya getirdi. İkinci uzatmanın ortalarında artık gerilim iyice yükselmişti ve Ergin Ataman’ın hakemle girdiği diyalogda verdiği tepki onun da diskalifiye edilmesiyle sonuçlandı. Bu dakikadan sonra oyun koptu ve alınan teknik fauller sonucunda sayılar elde eden Gürcistan maçı kazandı.

Oyunun kırılma anı olarak Furkan Korkmaz’ın Sanadze ile birlikte diskalifiye edilmesini söyleyebiliriz. Furkan soyunma odasının yolunu tuttuktan sonra koridorlarda bir hareketlilik yaşandı. Türkiye Milli Takımı yetkilileri Haluk Yıldırım ve Muratcan Güler de maç oynanırken koridora yöneldi. Bir gerginlik olduğu belliydi ancak ne olduğunu o anda öğrenemedik. Ergin Ataman’ın da sahayı terk etmesinin ardından bir anda salonda tribünlere güvenlik görevlileri geldi ve tribünlerin önünde bir zincir oluşturdu. Bu, gerginliğin artacağının öngörüsüydü aynı zamanda. Maçın bitmesiyle birlikte galibiyeti kutlayan Gürcistan taraftarları tribünleri terk ederken bir anda soyunma odası koridoruna doğru güvenlik görevlilerinin çağrıldığını gördük. Yaklaşık 30 güvenlik görevlisinin koridora doğru çağrılması olağandışı bir şeylerin olduğuna işaret ediyordu. O sırada turnuva görevlilerine ne olduğunu sormamıza rağmen yanıt alamadık. Tribünde, Türkiye’den gelen yaklaşık 30 kişilik Türk grubu bekleten güvenlik görevlileri soyunma odasındaki hareketlilikle ilgili bilgi vermekten kaçındı. Bir süre bekledikten sonra Türkiye Basketbol Federasyon’u yetkililerinin görünmesiyle birlikte herkesin için rahatladı.

Gürcistan’da organizasyonla ilgili sıkıntılar turnuvanın başından beri dillendiriliyordu. Ayrıca güvenlik önlemlerinin de yeterli olduğunu söylemek zordu. Ancak maçlar sakin geçtiği için güvenlik pek konu edilmemişti. Salonun fiziksel koşulları da güvenliğin sağlanmasını zorlaştıran unsurlardan biriydi. Ancak hem Gürcistanlı oyuncular hem de tribünlerin yüksek tansiyonlu bir atmosfer oluşturması gerginlik riskini arttırdı. Bu öngörülebilir bir şeydi. Nitekim maç sonunda Ömer Onan’ın açıklamaları olayların perde arkasını ortaya çıkardı. Gürcistan polisinin de müdahil olduğu bazı olaylar herkesin morallerini bozdu.

Tüm bunların yanında maç sonunda Türkiye Mili Takımı yetkilileri kural hatası başvurusunda bulundu. Furkan Korkmaz ve Sanadze arasında yaşanan gerilim sırasında maç saati 4.48’de durmuştu. Gerginliğin ardından oyun 4.26’dan başladı. Maç saatindeki bu 22 saniyelik sıçramaya maç sonunda itiraz edildi, tutanak tutuldu ve imzalandı.

Kural hatası iddiası, diskalifiye, 2 uzatma ve son saniyede kazananın belli olması. Dünkü Gürcistan Türkiye maçında her şey vardı. Gelen açıklamalara bakılırsa turnuvanın bizim için kalan kısmını da bu maç belirleyecek. İzleyip göreceğiz.