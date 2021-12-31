Gökçe Bahadır kimdir, kaç yaşında? Gökçe Bahadır nereli, evli mi? Gökçe Bahadır'ın hayatı...
O Ses Türkiye, yılbaşı akşamı TV8 ekranlarında izleyici ile buluşacak. Kadroda yer alan isimlerden birisi de oyuncu Gökçe Bahadır. Hayat Bilgisi dizisinde televizyonlarda görünmeye başlayan ve devam eden süreçte birçok önemli projede yer alan ünlü oyuncunun kariyeri merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Gökçe Bahadır kimdir, kaç yaşında? Gökçe Bahadır nereli, evli mi? Gökçe Bahadır'ın hayatı ve detaylar haberimizde.
TV8'in sevilen yarışma programı O Ses Türkiye, Yılbaşı Özel programı ile 2021'in son gününde ekranlara gelecek. Kadronun dikkat çeken isimlerinden birisi de Gökçe Bahadır. Ünlü oyuncunun sahne performansı merak konusu. Gökçe Bahadır kimdir, kaç yaşında? Gökçe Bahadır nereli, evli mi? sorularının yanıtları da arama motorlarında araştırılan konulardan. Gökçe Bahadır'ın hayatı ve detaylar haberimizde.
Gökçe Bahadır kimdir, kaç yaşında? Gökçe Bahadır nereli, evli mi? Gökçe Bahadır'ın hayatı...
9 Kasım 1981 tarihinde İstanbul’da doğan Gökçe Bahadır’ın ilk dizi projesi 2004 yılında rol aldığı Hayat Bilgisi dizisidir, diğer dizi projeleri; Yaprak Dökümü, Sensiz Olmaz, Kayıp Şehir, Aramızda Kalsın, Hatırla Gönül, Adı Efsane ve Ufak Tefek Cinayetler’dir. Dedemin İnsanları, Bana Masal Anlatma, Aşk Uykusu gibi sinema filmi projelerinde yer alan oyuncunun son projeleri İzmir’in Kızları isimli müzikli oyun ve Netflix’de yayınlanacak Kulüp projesidir. Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde, Azra karakterine hayat vermektedir.
Gökçe Bahadır'ın Oynadığı Diziler
Evlilik Hakkında Her Şey / Azra / 2021
Ufak Tefek Cinayetler / Oya / 2017-2018
Adı Efsane / Bahar / 2017
Hatırla Gönül / Gönül / 2015
Aramızda Kalsın / Yadigar Yıldız / 2013
Kayıp Şehir / Aysel / 2012
Sensiz Olmaz / Begüm / 2011
Yaprak Dökümü / Leyla / 2006-2010
Hayat Bilgisi / Yeliz / 2004
Gökçe Bahadır'ın Oynadığı Filmler
Aşk Uykusu / Yonca / 2017
Bana Masal Anlatma / Neriman / 2014
Dedemin İnsanları / 2011
Hırçın Kız Kadife / Kadife / 2009
Yol Palas Cinayeti / 2004