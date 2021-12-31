TV8'in sevilen yarışma programı O Ses Türkiye, Yılbaşı Özel programı ile 2021'in son gününde ekranlara gelecek. Kadronun dikkat çeken isimlerinden birisi de Gökçe Bahadır. Ünlü oyuncunun sahne performansı merak konusu. Gökçe Bahadır kimdir, kaç yaşında? Gökçe Bahadır nereli, evli mi? sorularının yanıtları da arama motorlarında araştırılan konulardan. Gökçe Bahadır'ın hayatı ve detaylar haberimizde.

Gökçe Bahadır kimdir, kaç yaşında? Gökçe Bahadır nereli, evli mi? Gökçe Bahadır'ın hayatı...

9 Kasım 1981 tarihinde İstanbul’da doğan Gökçe Bahadır’ın ilk dizi projesi 2004 yılında rol aldığı Hayat Bilgisi dizisidir, diğer dizi projeleri; Yaprak Dökümü, Sensiz Olmaz, Kayıp Şehir, Aramızda Kalsın, Hatırla Gönül, Adı Efsane ve Ufak Tefek Cinayetler’dir. Dedemin İnsanları, Bana Masal Anlatma, Aşk Uykusu gibi sinema filmi projelerinde yer alan oyuncunun son projeleri İzmir’in Kızları isimli müzikli oyun ve Netflix’de yayınlanacak Kulüp projesidir. Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde, Azra karakterine hayat vermektedir.

Gökçe Bahadır'ın Oynadığı Diziler

Evlilik Hakkında Her Şey / Azra / 2021

Ufak Tefek Cinayetler / Oya / 2017-2018

Adı Efsane / Bahar / 2017

Hatırla Gönül / Gönül / 2015

Aramızda Kalsın / Yadigar Yıldız / 2013

Kayıp Şehir / Aysel / 2012

Sensiz Olmaz / Begüm / 2011

Yaprak Dökümü / Leyla / 2006-2010

Hayat Bilgisi / Yeliz / 2004

Gökçe Bahadır'ın Oynadığı Filmler

Aşk Uykusu / Yonca / 2017

Bana Masal Anlatma / Neriman / 2014

Dedemin İnsanları / 2011

Hırçın Kız Kadife / Kadife / 2009

Yol Palas Cinayeti / 2004