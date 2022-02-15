Gökay Kavalcı: Bu sahada, bu seyirci önünde pozisyon vermedik

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Bursaspor 'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Tuzlaspor'da teknik sorumlu Gökay Kavalcı, maç sonu değerlendirmelerde bulundu. Kavalcı, erken gördükleri kırmızı kart ile oyun planlarının değiştiğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı:,

"Maçın zor geçeceğini biliyorduk. İki takımında 3 puana ihtiyacı vardı. Maça iyi başladık. Pozisyon bulduk ama erken gördüğümüz kırmızı kart ile bütün oyun planımız bozuldu. Öne çıkmakta, atak yapmakta biraz zorlandık. İlk devreyi beraberlikle kapattık. İkinci devre gördüğümüz ikinci kırmızı karttan sonra iyice eksik kaldık ve geriye çekilmek zorunda kaldık. Ezeh'in attığı muhteşem gol ile galip geldik. Oyuncu arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu sahada, bu seyirci önünde rakibe pozisyon vermedik. Hakeme değinecek olursam, bize deplasmanda çok basit kart çıkartıyorlar. Biraz daha dikkatli olursalar bizim için daha iyi olur" (İHA)