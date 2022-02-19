Gökay Kavalcı: Bu ligde alınan her puan hayati önem taşıyor

Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında Tuzlaspor, sahasında Kocaelispor ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Gökay Kavalcı, şu ifadeleri kullandı:

"Maçı istediğimiz gibi başlayamadık. Topun bizde kalması konusunda sıkıntılar yaşadık. Defansif anlamda iyiydik ama üçüncü bölgede çoğalmada, gol pozisyonlarına girmede sıkıntı yaşadık. Ama ikinci yarıya iyi başladık. 45 ile 70. dakikalar arası oyunun kontrolü bizdeydi. Pozisyonlar bulduk, rakibe pozisyon vermedik. Fakat 70’ten sonra yorulduk. Rakip biraz daha baskılıydı son 20 dakika. İki takım da çok nadir pozisyonlar buldu. Bu ligde alınan her puanın hayati önem taşıdığını biliyoruz, hem play-off potası için hem düşme hattı için. Kazanmak istiyorduk ama 1 puana razı olduk" cümlelerine yer verdi.

Kavalcı, ayrıca yeni transfer Volkan Şen’in henüz hazır olmadığı için forma giyemediğini de sözlerine ekledi.

İHA