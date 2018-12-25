Galatasaray U21 kaptanı Gökay Güney, Sivasspor maçında yaptığı hareketin ardından taraftardan tepki gördü. Elindeki su şişesini masör Yasin Genç'e vermek yerine, agresif bir şekilde yere atan Gökay için Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyadan 'Galatasaray kaptanına yakışmıyor. Keşke oynadığın oyunla gündem olsaydın!' gibi yorumlar yaparken, genç futbolcu konu ile ilgili bir açıklama yaptı.

Olumsuz yorumları büyük bir üzüntüyle takip ettiğini belirten Gökay, yanlış anlaşıldığını belirtti ve ''Söz konusu yanlış anlaşılmadıki olayın gerçen yüzünün bu şekilde olduğunun taraftarlarımız tarafından bilinmesini isterim'' ifadelerini kullandı.

Gökay Güney'in yaptığı açıklama şu şekilde:

Bugün sosyal medyada Sivasspor ile oynadığımız maçtaki bir görüntünün yanlış anlaşılmasının ardından hakkımda yapılan olumsuz yorumlaı büyük bir üzüntüyle takip etmek durumunda kaldım.

Gakatasaray Akademisi'ne girdiğim sekiz yaşımdan bu yana, kulübümüzü bir okul, temsil ettiği bireyleri de ailemin parçaları olarak gördüm. Bu okulda bana diğer tüm arkadaşlarım gibi, ilk öğretilen saygı oldu.

Sivasspor maçında takım arkadaşımın yaşadığı sağlık problemi esnasında masörümüz Yasin Genç, maç öncesi şikayetimin bulunduğu, bel ağrımın beni rahatsız edip etmediğini sordu. Ben de kendimi iyi hissettiğimi söyledim, o esnada takım arkadaşım Celil Yüksel'den elindeki suyu rica ettim, birkaç yudum aldıktan sonra da, maçın hemen başlaması adına su şişesini oyun alanı dışına gönderdim. Bu bağlamda, uzun süredir tanıdığım Yasin Ağabey'e veya kulübümüzün herhangi bir ferdine saygısızlık yapmam söz konusu bile olamaz.

Hayatımın 11 yılını geçirdiğim, 19 yaşında U21 Takımı kaptanlığı yaptığım Galatasaray'da, oyun içinde olduğu kadar, oyun dışında da büyük sorumluluklarımın bulunduğunun, benim geçtiğim yolları takip ederek yaş kategorileri geçmek için çalışan Akademi'deki kardeşlerimize her anlamda örnek olmam gerektiğinin bilincindeyim

Söz konusun yanlış anlaşılmadaki olayın gerçek yüzünün bu şekilde olduğunun taraftarlarımız tarafından bilinmesini isterim.

Saygılarımla,

Gökay Güney