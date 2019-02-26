Godfather Hikmet Karaman

Ligin 15. haftasında geldiği Kayserispor’un 9 haftalık yenilmezlik serisinin başrol oyuncusu olarak gösterilen teknik direktör Hikmet Karaman, Atiker Konyaspor ile deplasmanda oynanan ve tek golle kazanılan 3 puan sonrasında İtalyan mafya filmi Godfather’daki Baba rolüyle özdeşleştirildi. Kayserispor taraftarları, sosyal medya üzerinden Hikmet Karaman’ın; Marlon Brando’nun posteri üzerine monte edilmiş fotoğrafını paylaştı. 1973 yılı gösterime giren Baba filmi, İtalyan bir mafya ailesinin serüvenini anlatıyordu.