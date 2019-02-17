God of War’a ödül yağmuru

Geçtiğimiz yıl Nisan ayında PlayStation 4’e özel olarak satışa sunulan God of War, güçlü ve iddialı rakiplerine karşın Video Game Awards’ta yılın oyunu ödülünü almayı başarmıştı. Görünen o ki GoW henüz başarıya doymuş değil.
Bu yıl 22.’si düzenlenen D.I.C.E Ödülleri geçtiğimiz gün sahiplerini buldu. VGA’da olduğu gibi D.I.C.E’ta da yılı oyunu God of War oldu. Santa Monica imzası taşıyan yapım, yılın oyunu kategorisinin yanı sıra yedi farklı kategoride de ödül aldı.
İşte D.I.C.E ödüllerinin tam listesi ve diğer detaylar.
D.I.C.E en iyi oyunları seçti
Yılın Oyunu: God of War
Oyun Yönetiminde Üstün Başarı: GoW
Oyun Tasarımında Üstün Başarı: GoW
Yılın Taşınabilir Oyunu: Florence
Üstün Başarı Sağlayan Bağımsız Oyun: Celeste
Yılın Sanal Gerçeklik Oyunu: Beat Saber
Sanal Gerçeklikte Teknik Başarı: Tónandi
Online Oynanışta Üstün Başarı: Fortnite
Yılın Strateji / Simülasyon Oyunu: Into the Breach
Yılın Spor Oyunu: Mario Tennis Aces
Yılın Rol Yapma Oyunu: Monster Hunter: World
Yılın Yarışı Oyunu: Forza Horizon 4
Yılın Dövüş Oyunu: Super Smash Bros. Ultimate
Yılın Aile Oyunu: Unravel Two
Yılın Macera Oyunu: GoW
Yılın Aksiyon Oyunu: Celeste
Üstün Teknik Başarı: RDR 2
Hikayede Üstün Başarı: GoW
Ses Tasarımında Üstün Başarı: GoW
Orijinal Müzik Kompozisyonunda Üstün Başarı: GoW
Karakterde Üstün Başarı: GoW – Kratos
Sanat Yönetiminde Üstün Başarı: GoW
Animasyonda Üstün Başarı: Spider-Man