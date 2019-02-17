God of War’a ödül yağmuru

Geçtiğimiz yıl Nisan ayında PlayStation 4’e özel olarak satışa sunulan God of War, güçlü ve iddialı rakiplerine karşın Video Game Awards’ta yılın oyunu ödülünü almayı başarmıştı. Görünen o ki GoW henüz başarıya doymuş değil.

Bu yıl 22.’si düzenlenen D.I.C.E Ödülleri geçtiğimiz gün sahiplerini buldu. VGA’da olduğu gibi D.I.C.E’ta da yılı oyunu God of War oldu. Santa Monica imzası taşıyan yapım, yılın oyunu kategorisinin yanı sıra yedi farklı kategoride de ödül aldı.

İşte D.I.C.E ödüllerinin tam listesi ve diğer detaylar.

D.I.C.E en iyi oyunları seçti

Yılın Oyunu: God of War

Oyun Yönetiminde Üstün Başarı: GoW

Oyun Tasarımında Üstün Başarı: GoW

Yılın Taşınabilir Oyunu: Florence

Üstün Başarı Sağlayan Bağımsız Oyun: Celeste

Yılın Sanal Gerçeklik Oyunu: Beat Saber

Sanal Gerçeklikte Teknik Başarı: Tónandi

Online Oynanışta Üstün Başarı: Fortnite

Yılın Strateji / Simülasyon Oyunu: Into the Breach

Yılın Spor Oyunu: Mario Tennis Aces

Yılın Rol Yapma Oyunu: Monster Hunter: World

Yılın Yarışı Oyunu: Forza Horizon 4

Yılın Dövüş Oyunu: Super Smash Bros. Ultimate

Yılın Aile Oyunu: Unravel Two

Yılın Macera Oyunu: GoW

Yılın Aksiyon Oyunu: Celeste

Üstün Teknik Başarı: RDR 2

Hikayede Üstün Başarı: GoW

Ses Tasarımında Üstün Başarı: GoW

Orijinal Müzik Kompozisyonunda Üstün Başarı: GoW

Karakterde Üstün Başarı: GoW – Kratos

Sanat Yönetiminde Üstün Başarı: GoW

Animasyonda Üstün Başarı: Spider-Man