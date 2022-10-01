Bu yıl dördüncü kez düzenlenenDünya Göçebe Oyunları'nda 2. gün etkinlikleri düzenlendi. "Gelenekten Geleceğe Bir'iz!" sloganıyla düzenlenen 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda 13 branşta 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcu mücadele ediyor. Oyunların ikinci gününde atlı okçuluk, geleneksel okçuluk, mas güreşi, aşırtmalı aba güreşi ve yağlı güreş müsabakaları yapıldı. Sahne bölümünde ise evrensel müzikler ve halk dansları gösteri düzenlendi. Arslanbek Sultanbekov ile sevilen sanatçıların konser verdiği alanda misafirler keyifli anlar yaşadı.

Oyunların ikinci gününde atlı okçuluk ve geleneksel okçuluk nefes kesti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yerli ve yabancı misafirlerle tek tek ilgilendi. Meclis Başkanı Şentop, alanla ilgili Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ileDünya Göçebe Oyunları Komite Başkanı Hakan Kazancı ve heyetten bilgi aldı.

Oyunların ikinci gününde atlı okçuluk ve geleneksel okçuluk nefes kesti.

Kasapoğlu: Türkiye spor ülkesi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Bursa’nın İznik ilçesinde düzenlenen 4’üncüDünya Göçebe Oyunları’nın yapıldığı alanda incelemelerde bulundu. Kasapoğlu, "Spordaki iddiasıyla, başarısıyla, spordaki geniş yelpazeye uzanan hedefleriyle bir spor ülkesi. Bu yıl aldığımız madalyaların artık sayısına yetişemiyoruz. Branşlar çeşitlilik arz ediyor. İşte olimpiyatları hep birlikte yaşadık biliyorsunuz. Bununla birlikte mükemmel tesis altyapısı, Türkiye spor turizmi açısından önemli bir destinasyon. Golften geleneksel branşlara, geleneksel branşlardan yüzmeye, yüzmeden jimnastiğe, basketbola her alanda Türkiye'nin iddiası var" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda dün alanda incelemelerde bulundu.

Erdoğan: Kapsamlı ve büyük

Alanı ziyaret eden Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ise yaptığı açıklamada "Dün akşam (Önceki gün) bütün katılımcıların, ekranları başında izleyenlerin de tahmin ediyorum bu etkinliğin düşündüklerinden çok daha kaliteli, kapsamlı ve büyük olduğunu anlamalarına vesile oldu. Dünyanın bu kadar kültürel zenginliğini 4 gün içinde bir yerde görmek gerçekten mümkün değil. Bu anlamda Dünya Göçebe Oyunları alanında tek diyebiliriz. İddiamız ve ümidimiz, olimpiyatların daha ötesinde bir mesajı insanlığa kazandırabilmek" dedi. Göçebe Oyunları etkinlikleri ve geleneksel spor müsabakaları yarın da devam edecek.