Göçebe oyunları başlıyor

2014'ten bu yana düzenlenen ve uluslararası bir popülarite kazanan 'Göçebe Oyunları'nın 4.'sü; tarihi, kültürel ve coğrafya açısından Anadolu'nun en önemli yerlerinden biri konumundaki Bursa'nın İznik ilçesinde yapılacak. Koronavirüs salgını nedeniyle 2 yıl ertelenen organizasyon 4 Ekim'e kadar 'Gelenekten Geleceğe Bir'iz!' sloganıyla düzenlenecek.

Açılışa Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

4. Dünya Göçebe Oyunları'nda atlı sporlarda 2, ulusal güreşlerde 8, okçulukta ise 3 branşta yarışmalar yapılacak. Oyunlara, 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcu katılacak. Etkinlik aynı zamanda Türkiye'nin kültürel diplomasisinin güçlenmesine, İznik'in daha iyi tanınmasına ve dünya çapında hak ettiği şöhreti kazanmasına da katkı verecek. Organizasyonun bugünkü açılış programı saat 19.00 ile 21.00 arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Göçebe evreni tanıtılacak

Organizasyon, spor müsabakalarının yanı sıra kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapacak. Dünya mutfaklarından örneklerin katılımcılarla paylaşılacağı Dünya Göçebe Oyunları'nda ayrıca göçebe evreni tanıtılacak.

Etno danstan etno modaya...

Organizasyon, etno dans, etno müzik, etno moda, etno pazar ve ateş başı sohbetlerle kültürlerarası etkileşim artırılacak. Katılımcı ülkeler, hem yeni kültürleri tanıma fırsatı bulacak hem de kendilerini anlatma imkanı elde edecek. Müsabakaların yanı sıra Mangala, Cirit, Toguz Korgool, Chevgan, Audaryspak, Tenge İlu, Pato, Moğul Boh, Kırgız Güreşi ve Güleş gösterileri de yapılacak.

Kırgızistan'dan Türkiye'ye...

İlk Göçebe Oyunları, 2014'te Kırgızistan'ın Çolpon Ata kentinde Issık Kul Gölü kıyısında 10 farklı etnospor türünü içeren yarışmalarla yapılmıştı. Oyunlara, 19 ülkeden sporcuların katılırken, birçok ülkeden olumlu geri dönüşler alınınca Kırgızistan, 2016'da 2. ve 2018'de 3.'sünü düzenledi.

Zara ve Kıraç konser verecek

Zara, Arslanbek Sultanbekov, Kıraç, Trio Mandili, MustafaCeceli ve Koliva konserleri ile katılımcılara müzik ziyafeti sunulacak. Evrenseltatlar, İznik köylü pazarı, yöresel ikramlar, yöreseltanıtım çadırlarındaki lezzetler, hem yurt dışından gelen misafirler hem de Türk konuklar farklı bir deneyim yaşayacak. İsteyen katılımcılar, organizasyon alanındaki karavan parkı ve kamp alanlarında konaklayabilecek.

Katılımcılar kamp alanında konaklayabilecek

Dünya Göçebe Oyunları için İznik'e gelecek misafirler, 4 gün boyunca eşsiz bir deneyimi yaşayacak. İznik Gölü'nün kıyısında doğa ve tarihle iç içe alanda, yeme içme bölümleri, geleneksel el sanatlarının ziyaretçilerle buluşacağı etno pazar, ibadet alanları, ateş başı sohbetleri, at binme, sahne sanatları ve okçuluk eğitim sahaları yer alacak.

SPORLAR PROGRAMI

BUGÜN

08.00-12.00 Kökpar-Kökbörü

09.00-17.00 Geleneksel Okçuluk

13.00-16.00 Atlı Okçuluk

YARIN

08.00-18.00 Atlı Okçuluk

09.00-12.00 Geleneksel Okçuluk

09.00-21.00 Mas Güreşi

10.00 Aşırtmalı Aba Güreşi

14.00 Yağlı Güreş

CUMARTESİ:

08.00-13.00 Atlı Okçuluk

09.00-21.00 Alış Güreşi

10.00-14.00 Kapışmalı Aba Güreşi

14.00 Şalvar Güreşi

17.30-19.00 Kuraş

PAZAR

08.00-16.00 Kökpar-Kökbörü

09.00-13.00 Kazak Güreşi

10.00-14.00 Tatar Güreşi

13.00-17.00 Pehlivan Güreşi

15.00-16.00 Büyük Güreş



