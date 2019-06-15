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Göbel'de başpehlivan, Ertuğrul Dağdeviren oldu

Göbel'de başpehlivan, Ertuğrul Dağdeviren oldu

15 Haziran 2019, Cumartesi 16:58
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Göbel'de başpehlivan, Ertuğrul Dağdeviren oldu

İbrahim PAMUKÇU/SUSURLUK (Bursa), (DHA)- BALIKESİR'in Susurluk ilçesinde düzenlenen Katrancı Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşileri'nde başpehlivan, Ertuğrul Dağdeviren oldu.
Susurluk ilçesi Göbel Mahallesi'nde düzenlenen Katrancı Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri, pehlivanların kıyasıya mücadelesine sahne olurken, güreşseverler de heyecanlı anlara şahit oldu. Güreşlerin ilk turunda Kırkpınar başpehlivanlarından Orhan Okulu’yu yenen Balıkesir Büyükşehir Belediyespor güreşçisi Ertuğrul Dağdeviren, finalde Hasan Cengiz’in rakibi oldu. Çekişmeli geçen mücadelenin 20'nci dakikasında yaptığı oyunla rakibini yenmeyi başaran Ertuğrul Dağdeviren, güreşlerin başpehlivanı oldu.

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