Goalbolda Dünya Şampiyonası heyecanı başlıyor

Türkiye'nin en başarılı takım branşlarında başı çeken goalbolda, 2022 Dünya Şampiyonası heyecanı bugünden itibaren Portekiz'de başlayacak.

Paralimpikte üst üste iki kez altın madalya kazanan Kadın Milli Takımımız ilk kez Dünya Şampiyonu, 2012'de paralimpik 3.'sü olan Erkek Milli Takımımız da ilk kez kürsüye çıkmak için mücadele edecek. Sevda Altunoluk, Sevtap Altunoluk, Fatma Gül Güler, Berfin Altan, Reyhan Yılmaz, Şeydanur Kaplan'dan oluşan ve daha önce 2014 Dünya 3.'sü, 2018 Dünya 2.'si olan Kadın Milliler, TSİ 14.10'da Güney Kore'yle karşılaşacak.

Tuncay Karakaya, Hüseyin Alkan, Ebubekir Sıddık Kara, Oğuzhan Yılmaz, Bilal Tekin, Yunus Emre Akyüz'den oluşan Erkek Milliler de TSİ 15.20'de Almanya'yla eşleşecek. İlk 2'ye giren Paris 2024'de kota alacak.