Goalball Kadın Milli Takımı Avrupa Şampiyonu!

Goalball Kadın Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde İsrail'i 8-6 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Almanya'nın Rostock Kentinde düzenlenen Goalball Avrupa Şampiyonası'nın final maçına 1-0 öne geçerek başlayan Ay-yıldızlılar, İsrail'in 3 gölüne engel olamayınca geriye düştü. Maçın ilk yarısı karşılıklı gollerle 5-3 İsrail üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıya fırtına gibi başlayan Millilerimiz Sevda Altunoluk'un golleriyle 5-5 beraberliği yakaladı. Ardından Gülşah Düzgün ile gelen golle 6-5 öne geçen milliler, skoru 8-6'ya getirerek Avrupa şampiyonluğuna uzandı.