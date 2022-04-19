GNÇ Sporfest 2022 kuraları İzmir’de çekildi

Kurulduğu günden bu yana Türk sporu ile omuz omuza çalışan Turkcell’in ana sponsorluğu üstlendiği Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun (TÜSF), yıl içindeki en büyük organizasyonlarından biri olan GNÇ Sporfest için heyecan artıyor. Turkcell’in gençleri eğlendiren ve onlara ayrıcalıklar sağlayan yenilikçi markası GNÇ; özel teklifleri, marka iş birlikleri ve gençlere sunduğu fırsatların yanı sıra bu sene GNÇ Sporfest ile de 100’ü aşkın üniversiteden binlerce genç sporcuyla buluşmaya hazırlanıyor. Gençlerin, sporla dolu bir hafta yaşayacağı GNÇ Sporfest, 17-25 Mayıs tarihlerinde İzmir’in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Kura çekimi İzmir’de yapıldı

TÜSF tarafından 1999 yılından beri gerçekleştirilen Spor Oyunları’nda bu sene genç sporcular 11 dalda mücadele edecek. Basketbol, voleybol, yüzme, hentbol, su topu, briç, yol bisikleti, dağ bisikleti, atletizm, cimnastik ve eskrimin olduğu spor dallarındaki yarışmaların programının belli olduğu kura çekimi İzmir’de yapıldı. GNÇ Spofest’in final programı şöyle:

FİNALLER

Eskrim ve Briç 19 Mayıs 2022

Hentbol 23 Mayıs 2022

Su Topu 24 Mayıs 2022

Basketbol ve Voleybol 25 Mayıs 2022

Yüzme 20 Mayıs 2022

Atletizm 20 Mayıs 2022

Cimnastik 23 Mayıs 2022

Yol Bisikleti 22 Mayıs 2022

Dağ Bisikleti 19 Mayıs 2022