Gnar, League of Legends dünyasının herhalde en sevimli şampiyonlarından biridir. Gnar ile oyun oynamak ve savaşa katılmak o kadar eğlenceli ki, bir kez oynayan bir daha bırakamıyor. Gnar oynamayı sevenler için, bu sezonda yapılan tüm düzenleme ve değişiklikleri derledik.

Kayıp Halka Gnar

Kimi zaman oldukça neşeli ve oyuncu, kimi zamanda dev bir canavar haline giren Gnar, ilkel bir yordledır. Gerçek Buz içerisinde bin yıldır donmuş halde bulunan bu yaratık nihayet özgürlüğüne kavuşmuştur. Şimdilerle ise yabancı olduğu bu dünyaya alışmak için çaba gösteriyor.

Tehlikeli işlerden büyük zevk alan Gnar, eline ne geçerse rakiplerine savuruyor. Ortalıkta hoplaya zıplaya dolanırken aynı zamanda savaşın seyrini değiştirebiliyor.

Kayıp Halka Gnar Oynanış Biçimi

Gnar ile bir savaşa girmek gerçekten çok eğlencelidir. Tek skillde iki farklı becerisi olan Gnar şampiyonunun pasif skili, Hiddet Geni'dir. Şampiyon bir hiddet oluşturur. Bu hiddet en üst seviyeye geldiğinde, kullandığı diğer bir yetenek Gnar’ın 15 saniyeliğine dönüşmesini ve yetenekleriyle niteliklerinin değişmesini sağlar. Böylece hareket hızı artar ve saldırı hızı da aynı oranla yükselir.

Bumerang At ve Kaya Fırlat klavyeden Q yeteneği ile aktif olur. Bumerang At skilinde Gnar bir bumerang fırlatır. Böylece rakiplerine fiziksel hasar verir. Diğer yandan hızını düşürür. Bumerang geri döndüğünde isabet ettiği diğer hedeflere %50 asar verir. Eğer geri dönerken bumerangı yakalarsa skilin bekleme süresi azalır. Bu arada bumerang bir hedefe sadece bir kez vurabilir. Kaya Fırlat skilinde ise, şampiyon rakiplerine kaya fırlatır. Kaya bir rakibe isabet ettiğinde durur. İsabet alan rakibe ve tüm rakiplere fiziksel hasar verir. Şampiyon fırlattığı kayayı yerinden alırsa skilin bekleme süresi %60 düşer.

Hiper ve Göçert diye adlandırılan skiller ise klavyeden W yeteneğidir. Hiper skilinde şampiyon aynı hedefe yapılan her üçüncü saldırı veya büyü fazladan Büyü Hasarı verir. Hareket Hızı avantajı 3 saniye içinde azalarak biter. Göçert skilinde de şampiyon belli bir bölgedeki rakipleri sersemleterek, fiziksel hasar verir.

Hop ve Güm, klavyeden E yeteneğidir. Hop skilinde şampiyon bir noktaya doğru zıplayarak, 3 saniyeliğine %20 saldırı hızı kazanır. Herhangi birinin üzerine inerse sekerek ilerlemeye devam eder. Tepesine indiği birim rakibi %80 yavaşlatır. Güm skilinde ise, yine bir noktaya zıplar, yakındaki tüm rakiplere fiziksel hasar verir.

Son skili olan GNAR! ise tek skildir. Klavyeden R ile idare edilen yetenek mini Gnar bumerangı yakaladığında, diğer skilin bekleme süresi azalır. Mega Gnar'a dönüştüğünde ise tüm rakipleri belirlenen yöne doğru havaya savurarak, fiziksek hasar verir.

Kayıp Halka Gnar S11 Rün Dizilimi

Gnar şampiyonunun S11 rün dizilimi;

Azim

Hortlağın Pençesi

Tahrip

Kemik Zırh

Aşırı Büyüme

Hâkimiyet

Kan Tadı

Açgözlü Avcı ve;

+ %9 Saldırı Hızı

+ 10 Değişen Kuvvet

+ 5 Zırh

Kayıp Halka Gnar S11 Yetenek Skilleri

Gnar şampiyonunun yetenek skileri dağılımı;

Bumerang At - Kaya Fırlat: 1- 4- 5- 7- 9

Hiper - Göçert: 3- 8- 10- 12- 13

Hop - Güm: 2- 14- 15- 17- 18

GNAR!: 6- 11- 16

Kayıp Halka Gnar S11 Counter Pickler

Sevimli şampiyonumuzun zayıf olduğu diğer şampiyonlar ise;

Darius

Irelia

Teemo

Riven

Pantheon

Kayıp Halka Gnar Full Build S11 Eşya Dizilimi

Sıçra: imleç doğrultusunda kısa mesafe kat etmesi sağlanır.

Işınlan: 4,5 saniye odaklanma yaptıktan sonra şampiyon hedef aldığı dost kuleye, minyona ya da toteme ışınlanır.

Üçlü Kuvvet

Kara Balta

Sterak'ın Güvencesi

Ruh Gömleği

Merkür'ün Adımları

Koruyucu Melek

Kayıp Halka Gnar Kostümleri

Neşeli ve bir o kadar da oyuncu olan, Gnar şampiyonunun kostümleri;

Klasik Kostüm

Dino Kostümü

Beyefendi Kostümü

Kartopu Savaşı Kostümü

Ringin Aslanı Kostümü

Süper Galaksi Kostümü

SSG Kostümü