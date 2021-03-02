Gnar Rün Rehberi Ve S11 Yeni Rünler: Jungle, Top (Solo), Mid Gnar İtemları (Build) Ve Counter Şampiyonlar (Pickler)
Gnar, League of Legends dünyasının herhalde en sevimli şampiyonlarından biridir. Gnar ile oyun oynamak ve savaşa katılmak o kadar eğlenceli ki, bir kez oynayan bir daha bırakamıyor. Gnar oynamayı sevenler için, bu sezonda yapılan tüm düzenleme ve değişiklikleri oyunseverler için hazırladık. League of Legends'a dair tüm detaylar fanatik.com.tr'de.
Gnar, League of Legends dünyasının herhalde en sevimli şampiyonlarından biridir. Gnar ile oyun oynamak ve savaşa katılmak o kadar eğlenceli ki, bir kez oynayan bir daha bırakamıyor. Gnar oynamayı sevenler için, bu sezonda yapılan tüm düzenleme ve değişiklikleri derledik.
Kayıp Halka Gnar
Kimi zaman oldukça neşeli ve oyuncu, kimi zamanda dev bir canavar haline giren Gnar, ilkel bir yordledır. Gerçek Buz içerisinde bin yıldır donmuş halde bulunan bu yaratık nihayet özgürlüğüne kavuşmuştur. Şimdilerle ise yabancı olduğu bu dünyaya alışmak için çaba gösteriyor.
Tehlikeli işlerden büyük zevk alan Gnar, eline ne geçerse rakiplerine savuruyor. Ortalıkta hoplaya zıplaya dolanırken aynı zamanda savaşın seyrini değiştirebiliyor.
Kayıp Halka Gnar Oynanış Biçimi
Gnar ile bir savaşa girmek gerçekten çok eğlencelidir. Tek skillde iki farklı becerisi olan Gnar şampiyonunun pasif skili, Hiddet Geni'dir. Şampiyon bir hiddet oluşturur. Bu hiddet en üst seviyeye geldiğinde, kullandığı diğer bir yetenek Gnar’ın 15 saniyeliğine dönüşmesini ve yetenekleriyle niteliklerinin değişmesini sağlar. Böylece hareket hızı artar ve saldırı hızı da aynı oranla yükselir.
Bumerang At ve Kaya Fırlat klavyeden Q yeteneği ile aktif olur. Bumerang At skilinde Gnar bir bumerang fırlatır. Böylece rakiplerine fiziksel hasar verir. Diğer yandan hızını düşürür. Bumerang geri döndüğünde isabet ettiği diğer hedeflere %50 asar verir. Eğer geri dönerken bumerangı yakalarsa skilin bekleme süresi azalır. Bu arada bumerang bir hedefe sadece bir kez vurabilir. Kaya Fırlat skilinde ise, şampiyon rakiplerine kaya fırlatır. Kaya bir rakibe isabet ettiğinde durur. İsabet alan rakibe ve tüm rakiplere fiziksel hasar verir. Şampiyon fırlattığı kayayı yerinden alırsa skilin bekleme süresi %60 düşer.
Hiper ve Göçert diye adlandırılan skiller ise klavyeden W yeteneğidir. Hiper skilinde şampiyon aynı hedefe yapılan her üçüncü saldırı veya büyü fazladan Büyü Hasarı verir. Hareket Hızı avantajı 3 saniye içinde azalarak biter. Göçert skilinde de şampiyon belli bir bölgedeki rakipleri sersemleterek, fiziksel hasar verir.
Hop ve Güm, klavyeden E yeteneğidir. Hop skilinde şampiyon bir noktaya doğru zıplayarak, 3 saniyeliğine %20 saldırı hızı kazanır. Herhangi birinin üzerine inerse sekerek ilerlemeye devam eder. Tepesine indiği birim rakibi %80 yavaşlatır. Güm skilinde ise, yine bir noktaya zıplar, yakındaki tüm rakiplere fiziksel hasar verir.
Son skili olan GNAR! ise tek skildir. Klavyeden R ile idare edilen yetenek mini Gnar bumerangı yakaladığında, diğer skilin bekleme süresi azalır. Mega Gnar'a dönüştüğünde ise tüm rakipleri belirlenen yöne doğru havaya savurarak, fiziksek hasar verir.
Kayıp Halka Gnar S11 Rün Dizilimi
Gnar şampiyonunun S11 rün dizilimi;
Azim
Hortlağın Pençesi
Tahrip
Kemik Zırh
Aşırı Büyüme
Hâkimiyet
Kan Tadı
Açgözlü Avcı ve;
+ %9 Saldırı Hızı
+ 10 Değişen Kuvvet
+ 5 Zırh
Kayıp Halka Gnar S11 Yetenek Skilleri
Gnar şampiyonunun yetenek skileri dağılımı;
Bumerang At - Kaya Fırlat: 1- 4- 5- 7- 9
Hiper - Göçert: 3- 8- 10- 12- 13
Hop - Güm: 2- 14- 15- 17- 18
GNAR!: 6- 11- 16
Kayıp Halka Gnar S11 Counter Pickler
Sevimli şampiyonumuzun zayıf olduğu diğer şampiyonlar ise;
Darius
Irelia
Teemo
Riven
Pantheon
Kayıp Halka Gnar Full Build S11 Eşya Dizilimi
Sıçra: imleç doğrultusunda kısa mesafe kat etmesi sağlanır.
Işınlan: 4,5 saniye odaklanma yaptıktan sonra şampiyon hedef aldığı dost kuleye, minyona ya da toteme ışınlanır.
Üçlü Kuvvet
Kara Balta
Sterak'ın Güvencesi
Ruh Gömleği
Merkür'ün Adımları
Koruyucu Melek
Kayıp Halka Gnar Kostümleri
Neşeli ve bir o kadar da oyuncu olan, Gnar şampiyonunun kostümleri;
Klasik Kostüm
Dino Kostümü
Beyefendi Kostümü
Kartopu Savaşı Kostümü
Ringin Aslanı Kostümü
Süper Galaksi Kostümü
SSG Kostümü