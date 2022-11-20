GMG Kastamonuspor-Etimesgut Belediyespor maç sonucu: 1-0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 15. hafta karşılaşmasında GMG Kastamonuspor, sahasında karşılaştığı Etimesgut Belediyespor’u 1-0 yendi.
Stat: Kastamonu Gazi
Hakemler: Batuhan Kolak xx, Kerem İlitangil xx, Buğur Han Güler xx
GMG Kastamonuspor: Eray Birniçan xx, Şaban Özel xx, Abdulaziz Solmaz xx (Alptekin Çaylı dk. 90+2 ?), Berkan Samancı xx (Ramazan Keskin dk. 74 x), Metincan Cici xxx (Ömer Faruk Yücel dk. 84 ?), Ergin Keleş xx (Efe Görgülü dk. 90+2 ?), Erman Bulucu xx, Faruk Öcal xx, Ramazan Işık xx, Mehmet Bektaş xx (Ayhan Gürbüz dk. 46 x), Hakan Olkan xx
Teknik Direktör: Ümit Karan
Etimesgut Belediyespor: O. Mert Göktepe xx, İsmail Güner x, Atamer Bilgin x (Berke Gürbüz dk. 46 x), Berk Akgönül xx (Muhammed Beşir dk. 80 ?), E. Kınalı x (Furkan Polat dk. 80 ?), Reşo Akın ? (Aykut Civelek dk. 26 x), Sezen Özmen xx, Semih Üstün x, Turan Yılmaz xx, Gökhan Lale x, Gülhan Üreyen x (Sıddık İstemi dk. 69 x)
Teknik Direktör: Enver Bozbay
Sarı kart: Aykut Civelek (Etimesgut Belediyespor)
Gol: Metincan Cici (dk. 84) (Kastamonuspor)