GMG Kastamonuspor - Bayburt Özel İdare Spor maç sonucu: 4 - 2

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta GMG Kastamonuspor, sahasında konuk ettiği Bayburt Özel İdare Spor'u 4-2 mağlup etti.
12'nci dakikada Bayburt ceza sahası içerisinde oluşan karambolde Erol topu elle oynayınca hakem tereddütsüz beyaz noktayı gösterdi. Penaltıyı kullanan İlyas topu ağlarla buluşturdu: 1-0.
22’nci dakikada GMG Kastamonuspor atağında, Doğanay'ın caza sahası içerisine kestiği ortada arka direkte Metincan topu ağlara gönderdi: 2-0.
29’uncu dakikada GMG Kastamonuspor atağında, Doğanay soldan ceza sahasına girdi. Kaleci Alişan ile karşı karşıya kaldı, topu ortada boş pozisyondaki İlyas'a bıraktı. İlyas topu ağlara gönderdi: 3-0.
48’inci dakikada GMG Kastamonuspor atağında, İlyas soldan ceza sahasına girdi. Ortada boş pozisyondaki Ömer'e topu güzel çıkardı. Ömer ise ayağının içiyle topu ağlarla buluşturdu: 4-0.
62’nci dakikada Bayburtspor atağında, Bilal ceza sahası içinde kaleci İsmail ile karşı karşıya kaldı. Boş pozisyonda Faruk Bilal'i düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Tayyib topu ağlarla buluşturdu: 4-1.
66’ncı dakikada Bayburtspor'un kazandığı köşe atışında, top arka direkte Tayyib'in önünde kaldı. Tayyib tek vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 4-2
Karşılaşma ev sahibi takımın 4-2 üstünlüğü ile sona erdi.