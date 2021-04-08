MENÜ

GMG Kastamonuspor - 1922 Konyaspor maç sonucu: 1-1

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup karşılaşmasında GMG Kastamonuspor sahasında konuk ettiği 1922 Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

08 Nisan 2021, Perşembe 18:29 Son Güncelleme:
- A +
GMG Kastamonuspor - 1922 Konyaspor maç sonucu: 1-1

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup karşılaşmasında GMG Kastamonuspor sahasında konuk ettiği 1922 Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

27'nci dakikada GMG Kastamonuspor'da atağında, Birkan'ın ceza sahasının sol çaprazından yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 1-0

90+7’nci dakikada 1922 Konyaspor atağında sağdan açılan ortada Caner kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 1-1

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

STAT: Gazi

HAKEMLER: Ozan Ergün (xx), Hakan Yoldaş (xx), Ozan Bileyici (xx)

GMG KASTAMONUSPOR: Atakan (xx)-, Recep (xx), Oğuzhan (x) (Dk.62 Eren x) (Dk. 87 Hazar x), Metincan (xx), Birkan (xxx) (Dk. 88 Canpolat x), Ömer Faruk (xx) (Dk.90+2 Alptekin), Faruk (xx), Batuhan (xx), Hakkı Can (xx), Özgür (xx), Hakan (xx)

1922 KONYASPOR: Maksut (xx)-, Selim (xx) (Dk.77 Serhat x), Yasin (xx), Ali (xx) (Dk.46 Furkan x), Ege (xx) (Dk.46 Adem x), Kubah (xx), Mücahit (xx), Celal (xx), Can Demir (xx), Şener (xx), Ekrem (xx) (Dk.84 Abdulsamet x),

GOLLER: Dk.27 Birkan (GMG Kastamonuspor) Dk.90+7 Can Demir (1922 Konyaspor)

SARI KARTLAR: Ömer Faruk, Birkan, Batuhan, Atakan (GMG Kastamonuspor) Yasin, Selim (1922 Konyaspor)

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...