Gloria Jean’s ve PUBG MOBILE güçlerini birleştirdi

Dünyaca ünlü kahve markası Gloria Jean’s Coffees, 200'den fazla ülkede yayınlanarak 600 milyon indirme ve günlük 50 milyon aktif kullanıcısıyla dünyanın en popüler oyunları arasına giren PUBG iş birliğine imza attı. İş birliğini 19 – 22 Mayıs tarihleri arasında TÜYAP’ta gerçekleştirilen Gamex Fuarı’nda duyuran Gloria Jean’s Coffees, PUBG MOBILE’a özel bir menü hazırladı. Seçili mağazalarda özel oyun alanları dizayn eden ve kahve bardakları üreten Gloria Jean’s Coffees, PUBG MOBILE menüsünü telefonlara indirerek alışveriş yapanlara da oyunda kullanılmak üzere 50 UC puan hediye edecek.

“İki markanın birbiriyle çok iyi örtüştüğünü düşünüyoruz”

İş birliği ile ilgili açıklamalarda bulunan Gloria Jean’s Coffees Türkiye CEO’su Mehmet Dinçerler, “e- spor , dünyada olduğu gibi ülkemizde de son yılların en hızlı büyüyen pazarları arasında yer alıyor. Gloria Jean’s Coffees olarak, biz de ülkemizde hizmet vermeye başladığımız ilk yıllardan itibaren hızlı bir büyüme gösteriyoruz. PUBG MOBILE, e-spor tutkusunu ve heyecanını tüm dünyaya yayarken biz de kahve keyfini insanlara ulaştırıyor, eşsiz anlar yaşatıyoruz. Bu anlamda iki markanın birbiriyle çok iyi örtüştüğünü düşünüyoruz. Bu sebeple Gloria Jean’s Coffees olarak, ilk günden itibaren büyük bir ilgi gören ve tüm oyun dünyasını etkisi altına alan PUBG MOBILE ile iş birliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. PUBG MOBILE severlerin heyecanını kahve ile tamamlamak için iş birliğimiz kapsamında özel bir menü hazırladık. Onlara özel PUBG MOBILE temalı kahve bardakları ürettik. Menüyü mobil uygulamamızdan indirip satın alan herkese 50 UC puan hediye edeceğiz. Seçili mağazalarımızda misafirlerimizin kahve keyfi eşliğinde PUBG MOBILE oynamaları için oyun alanları tasarlıyoruz. Bizim için her anlamda heyecan verici bir iş birliği oldu’ dedi.

“Kahve keyfiyle PUBG MOBILE atmosferi daha derinden yaşanacak.”

Tencent Türkiye Ülke Müdürü Aras Şenyüz; "Türkiye’nin en popüler mobil oyunu PUBG MOBILE ve Türkiye’nin en sevilen kahve zincirlerinden Gloria Jean's Coffees olarak iki marka arasında güzel bir sinerji yakaladık. Seçkin mağazalarda tasarlanan özel alanlarda bir araya gelecek oyun severler, kahve keyfiyle PUBG MOBILE atmosferini daha derinden yaşayabilecek. Aynı zamanda PUBG MOBILE için hazırlanan özel menüyü sipariş ederek oyun içi hediyelere ulaşabilecekler. PUBG MOBILE olarak gerçekleştirdiğimiz işbirlikleri ile oyuncuların her anlamda hayatlarına dokunmayı hedefliyoruz ve bu işbirliğimizin her iki markaya fayda sağlayacağına ve PUBG MOBILE topluluğu için harika bir deneyim sunacağına inanıyoruz.” diye konuştu.