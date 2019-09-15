Antalya’nın Belek Turizm Merkezi’ndeki Gloria Sport Arena’nın ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü Gloria Cup'ın final karşılaşmasında Rus ekibi CSKA Moskova ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi.

Anadolu Efes'in maç kadrosunda Vasilije Micic, Sertaç Şanlı ve tedavisi devam eden Adrien Moerman ile yeni transfer Chris Singleton yer almadı.

Maçın ilk periyodu 19-15 CSKA Moskova’nın üstünlüğü ile biterken, ikinci periyotta da üstünlüğünü koruyan CSKA Moskova devreyi 40-25 önde kapattı.

CSKA Moskova üçüncü periyodu da 54-38 önde geçerken, maçı da 65-63 kazandı.

Anadolu Efes'te Alec Peters 14 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Bryant Dunston 12, Krunoslav Simon 11 sayı üretti.

​CSKA Moskova'da Ron Baker 11 sayıyla takımının en skoreri olurken Mike James 10, Joel Bolomboy 9 sayıyla oynadı.

Bu sonuca göre CSKA Moskova turnuvanın şampiyonu oldu. Anadolu Efes ise turnuvayı ikinci olarak tamamladı.

Maç sonunda ödül töreni düzenlendi. Törende dereceye giren takımlara ödüllerini Gloria Sports Arena CEO’su Elif Özdemir verdi.



