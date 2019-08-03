Basketbol, voleybol ve atletizm branşlarında düzenlenecek Gloria Cup, 15 Ağustos-16 Eylül tarihlerinde Antalya ’da yapılacak. Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek organizasyonun tanıtımı amacıyla Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin İstanbul Levent’teki merkezinde düzenlenen basın toplantısına, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar ve Gloria Sports Arena (GSA) Üst Yöneticisi Elif Özdemir katıldı. Türkiye’nin en başarılı üç federasyonunun bir araya geldiğini belirten TBF Başkanı Türkoğlu, “Gloria, Avrupa’nın en iyi tesislerinden biri, belki de en iyisi” derken, TVF Başkanı Üstündağ ise “Ben de tüm sporcular için sağlıklı, keyif alacakları bir turnuva temenni ediyorum” diye konuştu.

Çintimar: Çok mutluyuz

TAF Başkanı Fatih Çintimar, “Türkiye’nin spor tesisi imkanını dünyaya tanıtma fırsatı bulduğumuz için çok mutluyuz” yorumunda bulunurken, Gloria Sports Arena Üst Yöneticisi Elif Özdemir, “Beş yıl önce ben ve ailem bu tesisi kurarken 24 yaşındaydım. O günden bu yana yüzlerce takımı ağırladık. Üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Gloria Cup’ı ülkemize taşıdık” dedi.

Branşlar

Voleybol

Türkiye, Hırvatistan, İtalya ve Sırbistan’ın katılacağı turnuva, 15-17 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

Basketbol

Anadolu Efes, Galatasaray, Teksüt Bandırma, TOFAŞ, CSKA Moskova ve Zalgiris’in yer alacağı turnuva 11-15 Eylül’de gerçekleştirilecek.

Atletizm

16 Eylül’de başlayacak ve 80 atlet katılacak. Cirit, yüksek atlama, 400 metre engelli, 200 metre ve üç adım atlama yarışmaları yapılacak