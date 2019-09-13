Antalya’nın Belek Turizm Merkezi’ndeki Gloria Sport Arena’nın ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Gloria Cup'ın altıncı maçında Galatasaray Doğa Sigorta ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi.
Anadolu Efes, maçın ilk periyodunu 23-17, devreyi 43-31 önde kapattı.
Üçüncü periyot da Anadolu Efes’in 63-62 üstünlüğüyle geçilirken, dördüncü periyot 77-77 berabere sona erdi.
Galatasaray Doğa Sigorta, uzatma periyodu sonunda yeni transferi Ben Moore'un son anlarda bulduğu isabetle Anadolu Efes’i 88-87 mağlup etti.
Anadolu Efes, kaybetmesine rağmen averajla finale yükselerek CSKA Moskova'nın rakibi oldu.
Galatasaray Doğa Sigorta'da Aaron Harrison 14 sayıyla takımın en skoreri olurken Zach Auguste 13, Yiğit Arslan 12 sayıyla oynadı.
Anadolu Efes'te Shane Larkin 19 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Dunston 18, Tolga Geçim 11 sayıyla maçı tamamladı.