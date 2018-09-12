Antalya'da düzenlenen Gloria Cup'ın açılış maçında Turkish Airlines EuroLeague'deki Rus temsilcilerinden CSKA Moskova ile Fransız ekibi AS Monaco ile karşı karşıya geldi.
Gloria Sports Arena'da oynanan maçta CSKA Moskova, Monaco'yu 69-58 mağlup etti.
CSKA Moskova'da yeni transferlerden Alec Peters 19 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Cory Higgins 16, Othello Hunter 14 sayıyla oynadı.
AS Monaco'da Ian Hummer 15 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Loubaki, Jarrod Jones ve Gerald Robinson 9'ar sayıyla oynadılar.