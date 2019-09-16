Erkek basketbol takımları arasında Antalya’da düzenlenen Gloria Cup’ta şampiyonluğa Rus ekibi CSKA Moskova kazandı.

Belek Turizm Merkezi’ndeki Gloria Sport Arena’nın ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen turnuvanın final maçında Anadolu Efes ile CSKA Moskova karşı karşıya geldi.

EuroLeague Finali'nde Rus ekibine 91-83 kaybeden temsilcimiz, bir kez daha Rus ekibine üstünlük kuramadı. Koç Ergin Ataman yönetimindeki Lacivert-Beyazlılar karşılaşmanın son çeyreğinde 16 sayıdan gelip, bitime 1 dakika kala farkı 1 sayıya (64-63) indirse de maçı çevirme şansını değerlendiremedi. CSKA Moskova sahadan 65-63 galip ayrılarak Gloria Cup’ı kazandı.

Üçüncülük mücadelesinde ise TEKSÜT Bandırma, Galatasaray Doğa Sigorta’yı 88-71 mağlup etti.

TOFAŞ ise Zalgiris Kaunas’a 100-95 yenilerek 6.sırada yer aldı.

Gloria Cup’ta Anadolu Efes’in 2.’lik şildini ve CSKA Moskova’nın şampiyonluk kupasını, Gloria Sports Arena CEO’su Elif Özdemir takdim etti.



