Gloria Canoeing Cup 2019 heyecanı sona erdi

Türkiye'nin kano sporunun uluslararası bir organizasyonu olan ‘Gloria Canoeing Cup 2019’ yarışı Gloria Hotels & Resorts’ta gerçekleştirildi.

Türkiye’de ilk defa geçtiğimiz yıl mart ayında organize edilen, Uluslararası Kano Federasyonu’nun (ICF) 2019 müsabaka programında yer alan Gloria Canoeing Cup 5000 metre kano yarışı, bu yıl da Gloria Hotels & Resorts ev sahipliği ve Türkiye Kano Federasyonu ile Koze Tur’un katkılarıyla yapıldı.

Antalya’nın doğa harikası Belek bölgesinde yer alan Acısu Nehri’nde, gerçekleştirilen yarışa Türkiye, Kazakistan, Ukrayna, Belarus, Sırbistan, Büyük Britanya, Hırvatistan, Letonya, Bulgaristan, Estonya ve Danimarka olmak üzere 11 ülkeden 160 sporcu katıldı.

Sporcular 5 kilometre boyunca kürek çektiler

Gloria Canoeing Cup 5000 Metre Durgunsu Kano Yarışı, C1-K1 tekne sınıfında büyük kadın-erkek, U23 kadın-erkek ve yıldız kadın-erkek kategorilerinde gerçekleştirildi. Yarışmacılar, Acısu Nehri’ne komşu olan Gloria Golf Resort’un köprüsü ile yarışların başlangıç ve bitiş noktası olan Gloria Serenity Resort’un köprüsü arasındaki alanda toplamda 5000 metre boyunca kürek çektiler. Yarışmada Büyük Kadın C1 kategorisinde birinciliği Belarus’dan Klimava Volha, ikinciliği yine Belarus’dan Nazdrova Alene ve üçüncülüğü Ukrayna’dan Liudmyla Luzan, K1 kategorisinde ise birinciliği Sırbistan’dan Milica Starovic, ikinciliği yine Sırbistan’dan Kristina Bedecks, üçüncülüğü Mariya Povkh aldı. Büyük Erkek C1 kategorisinde ise birinciliği Ukrayna’dan Yurii Vandiuk, ikinciliği Belarus’dan Maksim Kyrisko ve üçüncülüğü Ukrayna’dan Vitalii Verheles, K1 kategorisinde birinciliği Belarus’dan Aleh Yurenia, ikinciliği Sırbistan’dan Ervin Holbert, üçüncülüğü Kazakistan’dan İlya Kolenhov elde etti.

Yarışmacılara ödüllerini Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı ve Antalya İl Spor Müdürü Doç.Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu verdi.

İHA