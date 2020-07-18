Glokom, halk arasında “karasu” hastalığı olarak da bilinir. Genelde 20–21 mm Hg’in altındaki glokom normal değer sayılıyor. Göz sıvısının boşaltılması engellendiğinde göz içi basıncı artıyor ve glokoma yol açıyor. Göz içi basıncının da yüksek olması göz sinirine zarar veriyor. Tedavi edilmediği takdirde körlüğe yol açabiliyor.

Glokom nedir?

Normal bir gözün içerisinde "Aköz sıvı" diye de bilinen bir sıvı vardır. Bu sıvı eş zamanlı olarak bazı yollarla (trabeküler ağ) gözü terk ediyor. Çeşitli nedenlerden dolayı, sıvının dışarı atılacağı kanal tıkanır ve sıvı dışarı atılamaz. Biriken göz içi sıvısı, göz içi basıncının artmasına neden oluyor. Artan göz içi basıncı da görme sinirine bası yoluyla zarar vererek, sinir hasarına yol açıyor. Oluşan bu hastalığa, glokom, göz tansiyonu ve karasu gibi isimler veriliyor.

Normal göz içi basıncı referans değer aralığı 6-21 mmHg’dir. Bu basınç gün içinde değişkenlik gösterir. Gün içinde 5 mmHg’lık basınç farkı glokom şüphesi var demektir.

Açık açılı, kapalı ve sekonder glokom olmak üzere üç tip glokom vardır. Açık açılı glokom en sık görülendir. Bu glokom tipinde göz sıvısının kan damarlarına ulaşmasını sağlayan kanalcıklarda bir tıkanıklık durumu söz konusudur. Bu tıkanıklık nedeniyle göz sıvısı birikip, göz içi basıncını arttırır. Göz içi basıncının yüksek olması göz sinirine zarar veriyor. Tedavi edilmediği takdirde körlüğe kadar giden görme kaybına neden olabilir.

Glokom belirtileri nelerdir?

- Göz içi sıvısının gün içerisindeki salınım farklılığından kaynaklanan baş ve göz çevresindeki ağrılar

- Görme bulanıklığı, gözde sertlik hissi, ağrılı kırmızı gözler, gözlerde irilik, gözler arasındaki boyut farkı

- Geceleri ışıkların etrafında haleler görülmesi

- Mide bulantısı, kusma

Glokom neden olur?

- Ailede glokom varlığı,

- Uzun süren kortizon tedavisi,

- Göz içi iltihabı (Üveit),

- İleri yaş (40 yaşın üstünde olma),

- Şeker hastalığı,

- Yüksek ya da düşük vücut tansiyonu,

- Yüksek miyopi ya da hipermetropi,

- Göz yaralanmaları,

- Migren,

- Kansızlık gibi faktörler glokoma neden olabiliyorlar.

Glokom tedavisi nasıl yapılır?

Göz tansiyonu (glokom), tanı konulduktan sonra tamamen iyileştirilip ortadan kaldırılamıyor. Fakat birçok olguda uygun tedavi ile başarılı bir şekilde kontrol altında tutulabiliyor. Bu sayede görme kaybının ilerlemesi engellenebiliyor.

En sık görülen açık açılı glokomda öncelikle ilaç tedavisi uygulanıyor. Dirençli vakalarda veya glokom tipine göre cerrahi tedavi tercih edilebiliyor. Hastalığın durumuna göre birden fazla cerrahi operasyon da yapılabiliyor.

İlaç tedavisinde kullanılan ilaçlar, her gün belirli aralıklarla, ömür boyu alınan ilaçlardır. İlaç tedavisine rağmen göz tansiyonu düşmüyor ve görme alanı daralıyorsa, cerrahi tedaviye geçiliyor.

Ameliyatla, gözün beyaz kısmında göz içi sıvısının drenajını kolaylaştıracak bir delik açılıyor. Açılan delikten gözün içindeki fazlı sıvı tahliye ediliyor. Ameliyat sonunda genellikle glokom hastalığı ortadan kalksa da bu ameliyat tüm hastalarda mümkün olmuyor.

Glokom tedavisi için bitkisel çözümler ve öneriler

1- Hercai menekşe, yaban mersini, çoban çantası, melisa, karabaş otu, rezene bitkilerini demleyip, çay olarak içebilirsiniz.

2- C vitamini bakımından yüksek biber türleri, brokoli, lahana, turunçgiller, Brüksel lahanası, guava, maydanoz ve çilek tüketebilirsiniz. Gün içinde 2.000 ile 35.000 mg. C vitamini almalısınız. Ne kadar almanız gerektiğini doktorunuza danışabilirsiniz.

3- Beslenme menünüzde; domates, bakla, havuç, ıspanak, soğan suyunu mutlaka bulundurmalısınız.

4- Baharatlar olarak da çörek otu, zerdeçal, keten tohumunu menünüzde eksik etmeyin.

5- Kullanmak zorunda olduğunuz ilaçları düzenli ve zamanında kullanınız.

6- Uzun süreli televizyon ve telefon kullanımından uzak durmalısınız.

7- Şekerli, tuzlu, kızarmış ve yağlı besinleri tüketmeyin.

8- Göz tansiyonunuz kansızlığa bağlıysa, kan şekerini dengeleyen, kan yapan besinleri tüketmelisiniz.

9- Glokomu önlemek için; ekmek, makarna, patates, işlenmiş tahıllar, tatlılar, beyaz pirinci mümkün olduğunca az tüketmelisiniz.

10- Göz sağlığını korumak için 2-3 günde bir düzenli fiziksel aktiviteler yapmalısınız.