Global Game Jam İstanbul gerçekleşti: 100 ülke, 200 bin Gamer

Pandemi önlemleri kapsamında fiziksel ve çevrimiçi katılımla gerçekleşen GGJ İstanbul 2022, 21-23 Ocak tarihlerinde Peak Games ana sponsorluğu, BUG Lab ve ÜNOG Oyun Geliştirici Topluluğu işbirliğiyle organize edildi. Yarışma temasının “Duality (Dualite)” olarak açıklanmasının ardından GGJ İstanbul 2022 maratonu başladı. Katılımcılar 48 saat boyunca aralıksız devam eden yarışmada, ilk gün takımlarını kurup oyunlara dair taslaklar hazırladı. Gamerlar ikinci günde sanat, tasarım ve kodlama bileşenleri doğrultusunda oyunlarını geliştirmeye başladı. Gece boyunca devam eden rekabetin sonrasında üretilen oyunlar test edildi, 48 saat tamamlandığında yarışmacılar oyunlarının sunumlarını gerçekleştirdi.

“KOSGEB TEKMER Desteğiyle Projelere Daha Fazla Destek Vereceğiz”

Etkinlik öncesi açılış konuşmaları ÜNOG Kurucu Direktörü Sercan Muhlacı ile başladı. Global Game Jam kurallarını aktaran Muhlacı, bu 48 saatlik maraton boyunca deneylere açık olmanın, yeni insanlar tanımanın ve oyun yaparken eğlenmenin değerini vurguladı. Ardından BUG Lab kurucu direktörü Dr. Güven Çatak, BUG Lab ev sahipliğinde 10. yıldönümünü geride bırakan GGJ İstanbul’a dair tecrübelerini yarışmacılarla paylaştı. Çatak, ayrıca bu sene BUG Lab’in oyun sektörü ve girişimcileri birleştirmeyi hedefleyen projesi ile başvurduğu KOSGEB TEKMER desteği alınarak kazanılan Teknoloji Merkezi (TEKMER) ünvanı ile artık GGJ İstanbul’a, çıkan ekiplere ve projelerine daha profesyonel destek verileceğini anlattı. Son olarak Peak Games şirketinde Lead Software Engineer görevini yürüten Levent Seçkin konuşmasında oyun üretim sürecine değinerek yarışmacılara ilham verecek başarı hikayeleri paylaştı. Ardından ürettikleri oyunları globalgamejam.org sitesi üzerinden tüm oyun severlerin erişimine sundular.