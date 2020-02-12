Bu sayısal değer 1-100 arasında değişiklik göstermektedir. Glisemik indeksi olan bu değer yükseldikçe, karbonhidrat dönüşümünde kan şekeri artışı o denli yükselmektedir. Karbonhidrat yoğunluklu beslenme sonucunda glisemik indeks yüksek olmaktadır. Ancak glisemik indeksi düşük olan karbonhidratlı besinler ile beslenerek denge sağlamak mümkün olmaktadır.

Glisemik İndeks Diyeti

Glisemik İndeks diyeti, kişinin anı kan şekeri yükselmesi yaşamaması için geliştirilmiş bir beslenme programıdır. Kan şekerinin dengeli olması ile kilo kaybı olacağı üzerinde durulmaktadır. Aslında glisemik indeks diyeti diyabet hastaları için geliştirilmiştir. Kan şekerinin belli bir düzeyde tutulması ile damarların ve sinir sisteminin korunması amaçlanmaktadır.

Glisemik indeks diyeti ile kam şekerinin ani yükselmesi ve bu yükselme sonrası ani düşüş olmasının önüne geçilmektedir. Bu diyet obezite, diyabet, kap ve diğer kronik hastalıklara karşı korunmak için yapılmaktadır. Kilo kaybı sağladığına dair yerli çalışmaların olmadığı düşünülmektedir. Diyabeti ve diyabete bağlı obeziteyi engellemesi amaçlanmaktadır.

Glisemik İndeks Diyeti Nasıl Yapılır?

Glisemik indeks diyeti temelinde glisemik indeksi düşük olan besinlerle dengeli bir beslenme planı oluşturmak bulunmaktadır. Bu gıdaların yoğun olduğu ve miktarının kontrollü olduğu bir diyet programıdır. Glisemik indeks diyeti ile kişinin kan şekerinin belirli bir seviyede seyretmesi sağlanmaktadır. Günlük kullanımı yüksek olan gıdaların glisemik indeks değerleri şu şekildedir;

0-55 Değerli Düşük Glisemik İndeksi Olan Gıdalar: Baklagiller, nohut, mercimek, yeşil mercimek, kepekli kahvaltılık gevrekler, yeşil yapraklı sebzeler, çiğ havuç ve birçok meyvelerdir.

56-69 Değerli Orta Glisemik İndeksi Olan Gıdalar: Mısır, ananas, muz, yulaflı kahvaltılık gevrekler, yulaf ekmeği, çavdar ekmeği vb. gıdalardır.

70-100 Değerli Yüksek Glisemik İndeksi Olan Gıdalar: Beyaz pirinç, patates, beyaz ekmek, mısır gevreği, meyve suları, beyaz ünlü mamuller, şeker oranı yüksek karbonhidratlı yiyecekler vb. gıdalardır.

Bu besin gruplarına göre düşük glisemik indeksi besinlerden oluşturulan diyet listeleri uygulanmaktadır. Diyet listesi kişinin mevcut durumuna göre belirlenmektedir. Böylece kişi için en uygun ve en iyi sonuç veren diyet belirlenmiş olmaktadır.

Glisemik İndeks Diyeti Özellikleri

- Kilo verme ve sağlıklı bir vücut yapısının oluşumuna destek sağlamaktadır. Her özelliği için çeşitli araştırmalar yapılmaya devam etmektedir.

- Kanda şeker düzeyini ideal aralıkta tutmaya yardımcı olmaktadır. Bu sayede de aşırı şeker yüklenmesinin oluşturacağı zararlar önlenmektedir.

- Sağlıklı yemeklere yönelimi ve yeme problemlerinin çözümlenmesine yardımcı olmaktadır.

- Sağlıklı beslenme şekli olan glisemik indeksi diyeti ile birlikte egzersiz yapılması ideal kilonun korunmasında etkili olmaktadır.

Zayıflatan Glisemik İndeks Diyeti Örnek Listeleri

1Gün

Kahvaltı: 1 dilim tam buğday ekmeği, 1 dilim az yağlı beyaz peynir, domates, biber, salatalık ve yeşillik, çay şekersiz

Ara: 1 porsiyon meyve

Öğle: 6 yemek kaşığı kıymalı ıspanak, 1 dilim tam tahıllı ekmek, 1 kase yoğurt, salata

Ara: 1 porsiyon meyve, 1 dilim peynir, 2 adet kuru kayısı

Akşam: 4 adet ızgara köfte, Bulgur pilavı 3 yemek kaşığı, 1 su bardağı cacık ya da yoğurt

Ara:1 porsiyon meyve

Ara:10 adet çiğ badem ya da 1 su bardağı süt

2.Gün

Kahvaltı: 1 dilim tam tahıllı ekmek, 1 dilim light kaşar, domates, salatalık, biber, yeşillik ve şekersiz çay

Ara: 3 adet kuru kayısı, 10 adet badem ya da 1 çay bardağı süt

Öğle: 1 dilim yağsız beyaz peynir, 1 kase mercimek çorbası, bol yeşil salata, 1 dilim tam tahıllı ekmek

Ara: 1 adet taze meyve

Ara: 10 adet fındık ya da 1 çay bardağı süt

Akşam: 2 adet bulgurlu biber dolması, bol yeşil salata, 1 kase yağsız yoğurt, 1dilim tam tahıllı ekmek

Ara: 1 adet meyve, 10 adet çiğ badem ya da bir çay bardağı süt

2 günlük olarak hazırlanan bu diyet listesi dönüşümlü olarak haftalık diyet olarak yapılmalıdır. Benzer gıda grupları içerisinde yer alan besinler ile değişiklik yapılabilmektedir. Glisemik indeks diyeti uygulamasında kişinin kronik bir rahatsızlığı varsa doktoruna danışarak uygulamalıdır.

Kişinin mevcut sağlık durumu göz önünde bulundurularak glisemik indeks diyeti listesi oluşturulmalıdır.

Tüm diyetlerde olduğu gibi bu diyette de günlük 12-16 bardak su tüketilmeye özen gösterilmelidir.

Yağ kullanılması gerektiğinde ise, zeytinyağı kullanılmalı ve 2 tatlı kaşığı ölçüden fazla olmamalıdır.