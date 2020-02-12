Glifor Zayıflatır Mı? Glifor İçin Bilinmesi Gerekenler Ve Tavsiyeler

Öncelikle gliforun ne olduğu konusu hakkında bilgi vermek gerekir. Metformin etken maddesine sahip olan glifor, daha çok doktorların tip 2 diyabet hastaları adına tedavi amaçlı kullandığı bir ilaçtır. Genelde kan şekerini düşürmek için insülin ve farklı ilaçlar ile birlikte çalışma prensibine sahiptir.

Glifor Zayıflatır mı?

İnsülin direnç gösteren hastalar için ve diyabet hastaları adına kullanılan glifor için, merak edilen konulardan biri de zayıflatıp zayıflatmayacağı durumudur. Bilimsel açıdan bu hastaların üzerinde yapılan çalışmalar, gliforun kilo kaybına etken olduğunu ortaya çıkarmıştır. Ancak bunun nasıl gerçekleştiği konusunda mekanizması açısından tam olarak durum çözülmüş değil.

Yine de ortaya çıkan etmenler açlık krizinin önüne geçmesi, doğru biçimde yağ yakma metabolizmasına sahip olması gibi unsurlar öne çıkıyor. Bu geçişlere şahitlik etmek ve kesin sonuçların ortaya çıkarılması ile glifor zayıflatır mı sorusuna evet cevabını vermek mümkün.

Glifor Zayıflamak İçin Nasıl Kullanılır?

Bu ilacın zayıflamak için ne şekilde etki yaptığına dair mekanizması tam olarak çözülmüş değil. İki farklı anlayış üzerinden bir tahmin yürütüldüğünü ise söylemek mümkündür.

- İlacın iştahı azalttığı ve böylece zayıflamak için önemli katkı sağladığı düşünülüyor,

- Diğer taraftan yağ depolama ve kullanım noktasındaki mekanizmada değişkenlik yarattığı öngörüler arasında,

Bu iki düşünce arasında uzmanlar gidip gelse dahi kesin olan bir şey varsa, o da gliforun zayıflattığıdır. Tabii FDA üzerinden bakıldığında glifor ile beraber benzer ilaçlar zayıflama konusunda onay almış değil.

Yine de günümüzde doktorlar tarafından bu amaç altında glifor reçeteye yazılmaktadır. Buna paralel olarak pek çok insan gliforun zayıflamak için nasıl kullanılacağına dair bilgi sahibi değil.

Bu konuda ele alınacak doz uygulaması bütünüyle kişisel olarak belirlenir. Bu yüzden öncelikle glifor tüketimi gerçekleştirilecekse mutlaka doktorun vermesi büyük öneme sahiptir. Bu ilacın reçete edilmesi ise genelde düşük miktarda başlayan dozun zamanla daha yüksek noktaya çıkmasına paralel olarak gerçekleşir. Eğer glifor aç mı ya da tok mu tüketileceğine dair bilgi sahibi değilseniz bunun için uzman bir doktora başvurabilirsiniz. Genel olarak aç karnına bazı zamanlar yemekten 30 dakika önce tüketilmesi önerilir.

Glifor ile Zayıflayanlar Bunu Nasıl Gerçekleştirdi?

Genelde İnsülin direnci ve tip diyabet 2 hastaları için glifor, reçeteli şekilde uzman doktorlar tarafından hastalara verilir. Bununla beraber bir diyet listesi ve egzersiz de yine hastalar için önerilir. Tabii glifor ilacının tek başına zayıflatmak için bir katkı sağladığını söylemek doğru değil. Bunun için ele alınması gereken bazı unsurlar söz konusudur.

- Mutlaka yaşam tarzı değiştirilmelidir,

- Doğru bir diyet listesi ele alınmalıdır,

- Sağlıklı yiyecek tüketimi başlatılmalıdır,

- Gün içerisinde bol su tüketilmelidir,

- Düşük kalorili bir diyet ile beraber düzenli egzersiz yapılmalıdır,

- Mutlaka doktor kontrolü altında glifor ilacı belirli dozlarda kullanılmalıdır,

Tüm bu unsurlara dikkat edilmek suretiyle glifor ilacı ile kilo vermek mümkün. Daha az acıkma imkanı sağlayan bu ilaç, böylece açlık krizini yenme şansı vermektedir. Diğer yandan vücudun doğru şekilde yağ yakma metabolizmasına giriş imkanı sağlıyor. Bu da sağlıklı bir düzen içerisinde dengeli kilo kaybına olanak tanır.

Zayıflamak İçin Glifor

Yapılan araştırmalar neticesinde glifor ilacının zayıflama yönünde önemli bir katkı sağladığı kanıtlandı. Ancak glifor ilacı tek başına zayıflamak için kullanılmamalı; ayrıca kullanılmak istendiğinde doktor reçetesi bünyesinde ele alınmalıdır.