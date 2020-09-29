Galatasaray'a tarihi görev! Alanyaspor ve Beşiktaş’ın Avrupa’ya erken vedası sonrası ülke puanımız için Başakşehir, Sivasspor ve Galatasaray mücadele edecek. 2022-23 sezonunda 2021-22 lig şampiyonumuzun direkt gruplara katılabilmesi için en önemli görev ise Galatasaray’ın... Cim Bom, ülke sıralamasında sadece 675 puan gerimizde bulunan İskoçya’nın temsilcisi Rangers’la Play-Off maçına çıkacak. Sarı-Kırmızılılar, bu rakibini devirmesi halinde hem Türkiye’nin puanını artıracak hem de peşimizdeki İskoçlar’a büyük bir darbe vuracak.

Rangers - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile sarı kırmızılı taraftarlar ve futbolseverlere bir müjde verdi. Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada, "Futbolseverlerin yoğun talebi sonrası çalışma arkadaşlarımız gerekli görüşmeleri gerçekleştirdi. UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray’ın 1 Ekim’de Rangers ile oynayacağı karşılaşma teve2’de yayınlanacak. Başarılar Galatasaray" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan müsabaka öncesinde ve sonrasında yorumcuların değerlendirmeleri Spor Smart'ta olacak. Spor Smart ayrıca teve2 ile birlikte aynı anda müsabakayı canlı olarak izleyicilerine aktaracak.

1 Ekim Perşembe günü İskoçya'da oynanacak karşılaşma TSİ 21:45'te başlayacak.

Fatih Terim, turu getirecek 11’i bulmaya çalışıyor

Takımın yoğun tempoda yorgun düşmesi sebebiyle sık sık kadroda rotasyona giden Fatih Terim, Rangers karşısında da değişiklik düşünüyor. Henüz maç 11’ine karar vermeyen tecrübeli hocanın, başta Falcao ve Feghouli gibi yıldızlarını dinlendirmeyi veya ikinci yarıda oyuna sokmayı planladığı öğrenildi.

Maç 1 Ekim'de Ibrox Stadı'nda

Glasgow Rangers ile Galatasaray, 1 Ekim'de İskoçya'daki Ibrox Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Play-Off'lar da tıpkı önceki turlar gibi tek maç üzerinden oynanacak. Kazanan taraf, Avrupa Ligi'nde gruplara kalacak. Türkiye'den Galatasaray dışında, Sivasspor grup aşamasındaki rakiplerini bekliyor.

Rangers sezona müthiş başladı

Alt liglere düşürüldükten sonra basamakları tek tek çıkarak kendi ligine dönen Glasgow Rangers, mazisini arıyor. Yeniden Celtic'le birlikte şampiyonlukları paylaşmak isteyen İskoç devi, o günlere dönüşün sinyallerini verdi. Gerrard yönetiminde müthiş bir çıkış yakalayan Glasgow temsilcisi, bu sezon İskoçya Ligi'ndeki 8 maçta 6 galibiyet 2 beraberlikle lider; 17 gol attı 2 gol yedi. Rangers Avrupa Ligi'ndeki 2 maçta ise 2 galibiyet elde ederken, 9 gol attı ve hiç gol yemedi.

Ianis Hagi bu kez rakip

Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi'nin İstanbul'da doğan, Ali Sami Yen'de ve Florya Metin Oktay Tesisleri'nde büyüyen oğlu Ianis Hagi, ilk kez Glasgow Rangers formasıyla Cim Bom'a rakip olacak. 21 yaşındaki 10 numara, İskoç ekibinin en önemli yeteneklerinden biri. Dolayısıyla bu duygusal karşılaşmayı en yakından takip edecek kişi de baba Gheorghe Hagi'den başkası olmayacak.

Steven Gerrard, Galatasaray'ı favori gösterdi

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray'ı konuk edecek Glasgow Rangers'ta teknik direktör Steven Gerrard mücadele öncesi temkinli konuştu. Liverpool efsanesi Sarı Kırmızılar'ı övdü ve "Eminim favori olacaklar. Dünya çapında oyunculara sahip, Şampiyonlar Ligi takımı olan dev bir kulüp" ifadelerini kullandı. Galatasaray'ın büyük bir takım olduğunu belirten İngiliz çalıştırıcı, eski takım arkadaşı Ryan Babel'e de dikkat çekti.

Steven Gerrard, Babel için "Ryan'ı çok iyi tanıyorum, benim iyi bir arkadaşım. Onunla oynamaktan gerçekten keyif alırdım. Şu an iyi bir takımda forma giyiyor. Liverpool'dayken biraz karışık zamanlar geçirdi ama birlikte oynamak için hep harika bir oyuncu oldu. Güçlü, hızlı ve çok tehlikeli bir rakip" ifadelerini kullandı.