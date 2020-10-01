Glasgow Rangers - Galatasaray maçı şifresiz ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? (11'ler belli oldu)
Rangers - Galatasaray maçı futbolseveler tarafından heyecanla bekleniyor. Galatasaray, ülke sıralamasında sadece 675 puan gerimizde bulunan İskoçya’nın temsilcisi Rangers’la Play-Off maçına çıkacak. Sarı-Kırmızılılar, bu rakibini devirmesi halinde hem Türkiye’nin puanını artıracak hem de peşimizdeki İskoçlar’a büyük bir darbe vuracak. Galatasaray deplasmanda zorlu rakibini geçerek Avrupa'da ülkemizi temsil etmek istiyor. Peki, Rangers - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz yayınlanacak? Glasgow Rangers - Galatasaray maçı ile ilgili tüm son dakika gelişmeleri haberimizde. 2 takımın da 11'leri belli oldu. Galatasaray'da kadroda yer alamayan Saracchi ve Arda'nın yerlerine Linnes ve Babel ilk 11'de.
Galatasaray Rangers ile deplasmanda sezonun en önemli maçlarından birine çıkacak. Temsilcimiz İskoç ekibini yenerse Avrupa'da yoluna devam edecek. Fatih Terim ve öğrencileri İskoçya deplasmanında Rangers'ı yenerek gruplara kalmak için sahaya çıkacak. Karşılaşma Teve2 kanalından şifresiz olarak yayınlanacak. Galatasaray-Rangers maçıyla ilgili tüm detaylar ve bilgiler haberimizde... 2 takımın da 11'leri belli oldu. Galatasaray'da kadroda yer alamayan Saracchi ve Arda'nın yerlerine Linnes ve Babel ilk 11'de.
Rangers - Galatasaray 11'ler...
Rangers: McGregor, Tevernier, Helander, Goldson, Kent, Kamara, Barisic, Arfield, Hagi, Davis, Morelos
Galatasaray: Fatih, Omar, Marcao, Luyindama, Linnes, Belhanda, Taylan, Babel, Emre Kılınç, Feghouli, Falcao
Rangers - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İskoçya'da Ibrox Stadyumu'nda oynanancak ve saat 21:45'te teve2'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
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Galatasaray turu geçerse 6 milyon Euro
Galatasaray grup aşamasına kalmayı başarırsa, 3 milyon Euro ayak bastı parası, 2.2 milyon Euro UEFA sıralaması bonusu, 800 bin Euro da yayın geliri olmak üzere 6 milyon Euro'yu kasasına koymayı garantileyecek. Ayrıca grupta her bir galibiyete 570 bin Euro, beraberliğe de 190 bin Euro prim verilecek.
Müjdeyi bakan Kasapoğlu vermişti!
Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Futbolseverlerin yoğun talebi sonrası çalışma arkadaşlarımız gerekli görüşmeleri gerçekleştirdi. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın 1 Ekim'de Rangers ile oynayacağı karşılaşma teve2'de yayınlanacak." ifadelerini kullandı.