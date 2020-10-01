Galatasaray Rangers ile deplasmanda sezonun en önemli maçlarından birine çıkacak. Temsilcimiz İskoç ekibini yenerse Avrupa'da yoluna devam edecek. Fatih Terim ve öğrencileri İskoçya deplasmanında Rangers'ı yenerek gruplara kalmak için sahaya çıkacak. Karşılaşma Teve2 kanalından şifresiz olarak yayınlanacak. Galatasaray-Rangers maçıyla ilgili tüm detaylar ve bilgiler haberimizde... 2 takımın da 11'leri belli oldu. Galatasaray'da kadroda yer alamayan Saracchi ve Arda'nın yerlerine Linnes ve Babel ilk 11'de.

Rangers - Galatasaray 11'ler...

Rangers: McGregor, Tevernier, Helander, Goldson, Kent, Kamara, Barisic, Arfield, Hagi, Davis, Morelos

Galatasaray: Fatih, Omar, Marcao, Luyindama, Linnes, Belhanda, Taylan, Babel, Emre Kılınç, Feghouli, Falcao

Rangers - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İskoçya'da Ibrox Stadyumu'nda oynanancak ve saat 21:45'te teve2'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...









Galatasaray turu geçerse 6 milyon Euro

Galatasaray grup aşamasına kalmayı başarırsa, 3 milyon Euro ayak bastı parası, 2.2 milyon Euro UEFA sıralaması bonusu, 800 bin Euro da yayın geliri olmak üzere 6 milyon Euro'yu kasasına koymayı garantileyecek. Ayrıca grupta her bir galibiyete 570 bin Euro, beraberliğe de 190 bin Euro prim verilecek.

Müjdeyi bakan Kasapoğlu vermişti!

Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Futbolseverlerin yoğun talebi sonrası çalışma arkadaşlarımız gerekli görüşmeleri gerçekleştirdi. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın 1 Ekim'de Rangers ile oynayacağı karşılaşma teve2'de yayınlanacak." ifadelerini kullandı.