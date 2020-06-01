Gladbach rahat kazandı

Almanya Bundesliga’da Şampiyonlar Ligi’ne katılmayı hedefleyen Mönchengladbach, evinde Union Berlin ile karşı karşıya geldi. 17’de ev sahibinde rakiplerinin arasından sıyrılan Neuhaus, açılışı yaptı: 1-0. Devrenin bitimine 4 dakika kala Plea’nın adrese teslim ortasında Thuram şık bir kafa ile farkı 2’ye çıkardı: 2-0. İkinci devrenin başında konuk ekip Anderrson ile umutlandı: 2-1. Thuram, 59’da bir kez daha sahneye çıktı: 3-1. 81’de ise harika paslaşmalar sonucunda topu filelere gönderen Plea da son sözü söyledi: 4-1. Union Berlin, düşme hattının 4 puan üzerinde kaldı. Gladbach ise Leipzig’ın bugün Köln deplasmanında bir yenilgi alması halinde haftayı 3. sırada kapatacak.