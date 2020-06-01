Gladbach rahat kazandı
Bundesliga’da Şampiyonlar Ligi’ne katılmayı hedefleyen Mönchengladbach, evinde Union Berlin'i farklı geçti. Bu sonuçla Union Berlin, düşme hattının 4 puan üzerinde kaldı. Gladbach ise Leipzig’ın bugün Köln deplasmanında bir yenilgi alması halinde haftayı 3. sırada kapatacak.
Almanya Bundesliga’da Şampiyonlar Ligi’ne katılmayı hedefleyen Mönchengladbach, evinde Union Berlin ile karşı karşıya geldi. 17’de ev sahibinde rakiplerinin arasından sıyrılan Neuhaus, açılışı yaptı: 1-0. Devrenin bitimine 4 dakika kala Plea’nın adrese teslim ortasında Thuram şık bir kafa ile farkı 2’ye çıkardı: 2-0. İkinci devrenin başında konuk ekip Anderrson ile umutlandı: 2-1. Thuram, 59’da bir kez daha sahneye çıktı: 3-1. 81’de ise harika paslaşmalar sonucunda topu filelere gönderen Plea da son sözü söyledi: 4-1. Union Berlin, düşme hattının 4 puan üzerinde kaldı. Gladbach ise Leipzig’ın bugün Köln deplasmanında bir yenilgi alması halinde haftayı 3. sırada kapatacak.