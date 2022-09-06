CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde elenen, Misli.com Sultanlar Ligi'ni ikinci olarak tamamlayan Fenerbahçe Opet'te takımın önemli isimlerinden olan Gizem Örge yeni sezon öncesi kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Rakipleri Vakıfbank ve Eczacıbaşı ile ilgili FB TV'ye konuşan Örge, milli takım ile ilgili soruya cevap verdi.

LİGİN EN İYİ LİBEROSU SEÇİLDİ

CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde altın setle Vakıfbank'a elenen Fenerbahçe Opet, Misli.com Sultanlar Ligi finalinde de Vakıfbank'a kaybetti. Sezonun en iyileri açıklanırken ligin en değerli liberosu Gizem Örge seçildi.

ÖRGE: GEÇEN SEZON GİBİ KOLAY BİR SEZON OLMAYACAK

'Başarılı libero FB TV'ye yeni sezon öncesi değerlendirmede bulundu. İşte Gizem'in açıklamaları; 'Geçen sezon olduğu gibi kolay bir sezon olmayacak. İyi transferler var ama önemli olan takım olarak mücadeleyi başarmaktır. Yıldız isimler tabii ki önemli ama bunun yanında nasıl bir ruh koyacaklar önemlidir.''

'VAKIFBANK VE ECZACIBAŞI İLE OYNAYACAĞIZ, SERT BİR GİRİŞ YAPACAĞIZ'

''Yeni sezonda bizi sert bir dönem bekliyor. Şampiyonlar Finali'nde VakıfBank'la sezona başlıyoruz. Daha sonra ligde ilk hafta Eczacıbaşı maçımız var. O yüzden sezona sert bir giriş yapacağız. En hazır şekilde yeni sezona başlamamız gerekiyor.''

"ÜZÜLDÜĞÜM BİR SEZON OLDU"

''Geçen sezon çok üzüldüğüm bir sezon oldu. Ciddi emek verdiğimiz ve mücadele ettiğimiz bir sezondu. İstediğimiz gibi bitmedi. Ama mücadele ruhunu yakalamış olmamız beni çok mutlu etti. Bunun gelecek dönemlerde de bana umut verdiğini söyleyebilirim.''

'BEN MİLLİ TAKIM'DAN DAVET ALMIYORUM'

" Milli Takım kamp döneminden önce bir sakatlığın var mıydı?" sorusuna Örge, 'Ben Milli Takım'dan davet almıyorum arkadaşlar, bunu buradan söyleyeyim. Ben davet almadığım için Milli Takım'a gitmiyorum. Davet aldığım takdirde Milli Takım için elimden geleni yapmaya hazırım.'' yanıtını verdi.

''Ergül Abla da Aslı da enerjisi çok yüksek insanlar. Şimdiden antrenman yaparken verdikleri yüksek enerjiyi hissedebiliyoruz. O yüzden takım açısından bu iki oyuncunun da bizlere katkı sağlayacağını düşünüyorum. Antrenmanlarımız çok keyifli geçiyor.''

MERYEM BOZ GELDİ, NAZ AYDEMİR AKYOL GİTTİ

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, 4 sporcuyu kadrosuna katarken, 4 oyuncusu ile de yollarını ayırdı. Sarı-Lacivertliler kadrosunu pasör çaprazı Meryem Boz, Brezilyalı pasör Macris Carneiro, orta oyuncular Ergül Avcı Eroğlu ve Aslı Kalaç ile güçlendirdi. Fenerbahçe Opet, Naz Aydemir Akyol, Mina Popovic, Dicle Nur Babat ve Tutku Burcu Yüzgenç'e ise teşekkür etti, yollarını ayırdı.

KARİYERİ GÖZ DOLDURUYOR

Gizem Örge Vakıfbank ile 2017 Avrupa Bayanlar Voleybol Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 2016 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonlar Ligi ikinciliği ve 2016 Türkiye Kadınlar Voleybol Ligi şampiyonluğu elde etti. Bireysel olarak Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nin 2016 ve 2022 sezonunda en iyi libero ödülünü almaya hak kazandı.

(Skorer)