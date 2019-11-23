Gizem Gülşah Doğan anıldı

ANTALYA, (DHA) - MURATPAŞA Belediyesi Spor Kulübü'nde ritmik jimnastiğe başlayan ancak 2014 yılında trafik kazasında yaşamını yitiren Gizem Gülşah Doğan, ritmik jimnastik gösterisiyle anıldı.

Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü, trafik kazasında yaşamını yitiren sporcusu Gizem Gülşah Doğan anısına özel anma programı düzenledi. Muratpaşa Belediyesi Süleyman Evcilmen Spor ve Sergi Salonunda gerçekleştirilen anma programına; Muratpaşa Belediyesi Spor, Antalyaspor, Polis Spor Gücü, Elit Jimnastik Spor ve Başarı Spor Kulüplerinin ritmik jimnastik sporcuları katıldı.

Anma programı ritmik jimnastik sporcularının Gizem Gülşah Doğan anısına oluşturulan masaya kırmızı karanfiller bırakmasıyla başladı. Ardından farklı yaş gruplarında 77 sporcu Doğan'ın anısına gösteriler sundu. Gizem Gülşah Doğan'ın annesi Ender ve babası Ayhan Doğan'ın da yer aldığı anma programı; Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhaneddin Hacıcaferoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Aslan, Jimnastik Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Yener Altıntaş ve Muratpaşa Belediyesi Spor İşleri Müdürü Ramazan Özen'in sporculara anı madalyalarını vermesiyle tamamlandı.

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