A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

İtalya Bisiklet Turu'nun 16. etabını, Trek - Segafredo takımı adına yarışan Giulio Ciccone kazandı. İtalyan sporcu, yarışa gelmeden önceki ilk hedefinin bir etap kazanmak, ikincisinin ise şu anda lider konumda yer aldığı Dağların Kralı klasmanını lider tamamlamak olduğunu söyledi. Yarış sonrası basın toplantısında konuşan Ciccone, düşüncelerini şu sözlerle ifade etti:

"Şüphesiz ki kariyerimde beni en çok mutlu eden galibiyeti aldım. Etap kazanmanın ötesinde, Mortirolo gibi çok önemli ve tarihi bir tırmanışı ilk sırada geçmek benim için unutulmaz bir anı olarak kalacak. Giro'ya gelirkenki asıl hedefim bir etap galibiyeti almaktı. Dağların Kralı kategorisi ise ikinci sıradaki hedefimdi ama artık çok avantajlı konumdayım ve bundan sonra elimden gelenin en iyisini yapıp genel klasman için mücadele eden takım liderimiz Bauke Mollema'ya yakın kalmaya çalışacağım. Giro henüz sona ermedi, önümüzde halen çok zor etaplar yer alıyor."